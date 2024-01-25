так, сидиш і не знаєш, що там ті банки понамальовували з лімітами, а потім бац - "письмо счастья" прилетіло...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 січ, 2024 17:48
Re: monobank
Додано: Нед 21 січ, 2024 18:43
Банки там малюють те, що люди "співають" при відкритті рахунків. Якщо є офіційні доходи то взагалі по барабану що там написано. При першому запиті документів банк все виправить і не буде проблеми. Якщо ж офіційних доходів немає то слідкуйте за змінами від НБУ і дійте проактивно - оновлюйте анкетні дані самі бо це ваші проблеми.
Додано: Нед 21 січ, 2024 20:36
У Монобанку не зовсім зрозумілі формулювання щодо максимальних сум операцій на місяць: у повідомленні в застосунку йдеться про максимальний "обіг надходжень" на місяць, а в персональних даних у тому ж застосунку та сама сума зазначена в розділі "максимальна сума операцій на місяць". У підтримці пояснюють, що в обох випадках йдеться саме про максимальну суму надходжень на місяць (тобто "обіг надходжень" та "суму операцій" треба читати як "суму надходжень", без урахування видатків), але щось я не дуже в цьому впевнений. Можливо, хтось має більше інформації з цього приводу?
Додано: Пон 22 січ, 2024 00:44
Точно, а я і не бачив сповіщення про обіг.
Але того обігу насипали десь у двічі більше чим там бувае, і добре що можливо корегувати.
Додано: Чет 25 січ, 2024 11:10
Re: monobank
Задав підтримці просте питання: де у додатку видно що карта знаходиться у пільговому періоді, і що платіж пільгового періоду внесений. У відповідь нісенітниця, про не переживайте ви у пільговому періоді, у вас не велика заборгованість, тому не видно ( третина ліміту).
Додано: Чет 25 січ, 2024 11:22
pavyak
под суммой остатка пишется обязательный платеж, если на него нажать ....
Или это не то?
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