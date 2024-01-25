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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222>

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monobank 3.9 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
24
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:48

Re: monobank

  посетитель написав:Ну ці хоть попереджають і змінити можна.В деяких банках навіть змінити не можна.Да шо там змінити, узнати не можна.Оце людям буде сюрприз
так, сидиш і не знаєш, що там ті банки понамальовували з лімітами, а потім бац - "письмо счастья" прилетіло...
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 18:43

  otshelnick1 написав:
  посетитель написав:Ну ці хоть попереджають і змінити можна.В деяких банках навіть змінити не можна.Да шо там змінити, узнати не можна.Оце людям буде сюрприз
так, сидиш і не знаєш, що там ті банки понамальовували з лімітами, а потім бац - "письмо счастья" прилетіло...

Банки там малюють те, що люди "співають" при відкритті рахунків. Якщо є офіційні доходи то взагалі по барабану що там написано. При першому запиті документів банк все виправить і не буде проблеми. Якщо ж офіційних доходів немає то слідкуйте за змінами від НБУ і дійте проактивно - оновлюйте анкетні дані самі бо це ваші проблеми.
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 20:36

У Монобанку не зовсім зрозумілі формулювання щодо максимальних сум операцій на місяць: у повідомленні в застосунку йдеться про максимальний "обіг надходжень" на місяць, а в персональних даних у тому ж застосунку та сама сума зазначена в розділі "максимальна сума операцій на місяць". У підтримці пояснюють, що в обох випадках йдеться саме про максимальну суму надходжень на місяць (тобто "обіг надходжень" та "суму операцій" треба читати як "суму надходжень", без урахування видатків), але щось я не дуже в цьому впевнений. Можливо, хтось має більше інформації з цього приводу?
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 00:44

Точно, а я і не бачив сповіщення про обіг.
Але того обігу насипали десь у двічі більше чим там бувае, і добре що можливо корегувати.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:10

Re: monobank

Задав підтримці просте питання: де у додатку видно що карта знаходиться у пільговому періоді, і що платіж пільгового періоду внесений. У відповідь нісенітниця, про не переживайте ви у пільговому періоді, у вас не велика заборгованість, тому не видно ( третина ліміту).
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:22

pavyak
под суммой остатка пишется обязательный платеж, если на него нажать ....
Или это не то?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:41

Примат
Під сумою залишку в мене кредитний ліміт та використано кредиту. Так як мінімальний платіж внесений він не відображається. Але цей напис не клікається
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:57

  pavyak написав:Примат
Під сумою залишку в мене кредитний ліміт та використано кредиту. Так як мінімальний платіж внесений він не відображається. Але цей напис не клікається

спробуйте перезайти трохи згодом. іноді апка глючить та не показує :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 12:50

Re: monobank

Сверху над лимитом строчка "минимальный платеж". Тапните - покажет информацию о льготном периоде
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:09

  arkavs написав:Сверху над лимитом строчка "минимальный платеж". Тапните - покажет информацию о льготном периоде


Над лімітом жодних строк не має, під є бігуча стрічка про яку я писав. Я вніс всі платежі, як я рахую, але банк жодним чином мені це не підтверджує прибравши будь яку інформацію.
Що до оновлення мінімальний платіж був внесений досить давно, а основне погашення вчора.
pavyak
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