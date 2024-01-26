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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
24
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:23

  pavyak написав:
  arkavs написав:Сверху над лимитом строчка "минимальный платеж". Тапните - покажет информацию о льготном периоде


Над лімітом жодних строк не має, під є бігуча стрічка про яку я писав. Я вніс всі платежі, як я рахую, але банк жодним чином мені це не підтверджує прибравши будь яку інформацію.
Що до оновлення мінімальний платіж був внесений досить давно, а основне погашення вчора.


Зображення

Якщо тої строки немає, то напевно глюк апки. В мене іноді теж буває.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:30

Re: monobank

Попробуйте ещё переключиться на другой старый/новый интерфейс
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:51

Вітаю! Питання про Банку-буде Банка,люди будуть скидувати гроші по посиланню.В яких випадках Моно може заблокувати картку чи що може йому не сподобатись?
mann
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 00:14

  mann написав:Вітаю! Питання про Банку-буде Банка,люди будуть скидувати гроші по посиланню.В яких випадках Моно може заблокувати картку чи що може йому не сподобатись?

Скидувати гроші на що? Це перше питання яке задасть вам моно.
Взагалі з цими банками коли на них надходять гроші від різних людей це прямий шлях до попадалова.
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  #<1 ... 219220221222
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