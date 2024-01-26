monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2024 14:23
pavyak написав: arkavs написав:
Сверху над лимитом строчка "минимальный платеж". Тапните - покажет информацию о льготном периоде
Над лімітом жодних строк не має, під є бігуча стрічка про яку я писав. Я вніс всі платежі, як я рахую, але банк жодним чином мені це не підтверджує прибравши будь яку інформацію.
Що до оновлення мінімальний платіж був внесений досить давно, а основне погашення вчора.
Якщо тої строки немає, то напевно глюк апки. В мене іноді теж буває.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 15:30
Попробуйте ещё переключиться на другой старый/новый интерфейс
arkavs
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:51
Вітаю! Питання про Банку-буде Банка,люди будуть скидувати гроші по посиланню.В яких випадках Моно може заблокувати картку чи що може йому не сподобатись?
mann
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Додано: Суб 27 січ, 2024 00:14
mann написав:
Вітаю! Питання про Банку-буде Банка,люди будуть скидувати гроші по посиланню.В яких випадках Моно може заблокувати картку чи що може йому не сподобатись?
Скидувати гроші на що? Це перше питання яке задасть вам моно.
Взагалі з цими банками коли на них надходять гроші від різних людей це прямий шлях до попадалова.
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