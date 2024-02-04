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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 січ, 2024 19:10
siem4020 в різних банках, а чому б ні, якщо хочете декілька в моно -ні.
Додано: Суб 27 січ, 2024 19:42
Re: monobank
подскажите, какие на сегодня есть способы перевыпуска по сроку?
Додано: Пон 29 січ, 2024 09:24
Сьогодні підтримка моно вирішила відповісти на моє звернення відносно відображення пільгового періоду. Дійсно, пояснивши мені як перейти на старий інтерфейс проблема вирішилась, але в новому над балансом карти мені немає що натискати, там не має напису/ кнопки " немає мінімального платежу" . У мене стоїть бета версія.
Додано: Вів 30 січ, 2024 19:05
Re: monobank
Попробуйте ещё чуть вниз протянуть экран. Может сверху эта строка и появится. Не влазит типа по вертикали...
Додано: Нед 04 лют, 2024 10:03
Re: monobank
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
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