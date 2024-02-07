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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 3.9 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
24
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 19:10

siem4020 в різних банках, а чому б ні, якщо хочете декілька в моно -ні.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 19:42

Re: monobank

подскажите, какие на сегодня есть способы перевыпуска по сроку?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 09:24

  arkavs написав:Попробуйте ещё переключиться на другой старый/новый интерфейс

Сьогодні підтримка моно вирішила відповісти на моє звернення відносно відображення пільгового періоду. Дійсно, пояснивши мені як перейти на старий інтерфейс проблема вирішилась, але в новому над балансом карти мені немає що натискати, там не має напису/ кнопки " немає мінімального платежу" . У мене стоїть бета версія.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 19:05

Re: monobank

Попробуйте ещё чуть вниз протянуть экран. Может сверху эта строка и появится. Не влазит типа по вертикали...
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:42

Re: monobank

Панове, колись тут читав, що можно заплатити податки с кредитки без комісії?
1. В кабінеті на сайті ДПС? (комісія Лікпея, наче 1%)?
2. СЕПнути з кредитки?
Декларацію вже подав. Перший раз платив мізерну суму з ФОПовського рахунку, зараз не хватає коштів.
P.S. З дебетки, маю надію, що буде безкоштовний СЕП.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:24

  lel написав:Панове, колись тут читав, що можно заплатити податки с кредитки без комісії?
1. В кабінеті на сайті ДПС? (комісія Лікпея, наче 1%)?
2. СЕПнути з кредитки?
Декларацію вже подав. Перший раз платив мізерну суму з ФОПовського рахунку, зараз не хватає коштів.
P.S. З дебетки, маю надію, що буде безкоштовний СЕП.

Да все верно. Я платил именно в аппке Мони по СЭП с кредитки в прошлом году тот налоговый долг который возник после подачи декларации за 2022 год по алкиной акции "прощения 80/20". И все было и без комиса, и в грейсе. Так когда выберете платеж по айбану и введете счет - оно начнет вам давать выбор нужных реквизитов для соответствующих налогов. И в принципе Моня комис итоговый пишет перед самой оплатой - у меня было 0
WallNutPen
 
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