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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 січ, 2024 19:10
siem4020 в різних банках, а чому б ні, якщо хочете декілька в моно -ні.
Додано: Суб 27 січ, 2024 19:42
Re: monobank
подскажите, какие на сегодня есть способы перевыпуска по сроку?
Додано: Пон 29 січ, 2024 09:24
Сьогодні підтримка моно вирішила відповісти на моє звернення відносно відображення пільгового періоду. Дійсно, пояснивши мені як перейти на старий інтерфейс проблема вирішилась, але в новому над балансом карти мені немає що натискати, там не має напису/ кнопки " немає мінімального платежу" . У мене стоїть бета версія.
Додано: Вів 30 січ, 2024 19:05
Re: monobank
Попробуйте ещё чуть вниз протянуть экран. Может сверху эта строка и появится. Не влазит типа по вертикали...
Додано: Сер 07 лют, 2024 13:42
Re: monobank
Панове, колись тут читав, що можно заплатити податки с кредитки без комісії?
1. В кабінеті на сайті ДПС? (комісія Лікпея, наче 1%)?
2. СЕПнути з кредитки?
Декларацію вже подав. Перший раз платив мізерну суму з ФОПовського рахунку, зараз не хватає коштів.
P.S. З дебетки, маю надію, що буде безкоштовний СЕП.
Додано: Сер 07 лют, 2024 14:24
Да все верно. Я платил именно в аппке Мони по СЭП с кредитки в прошлом году тот налоговый долг который возник после подачи декларации за 2022 год по алкиной акции "прощения 80/20". И все было и без комиса, и в грейсе. Так когда выберете платеж по айбану и введете счет - оно начнет вам давать выбор нужных реквизитов для соответствующих налогов. И в принципе Моня комис итоговый пишет перед самой оплатой - у меня было 0
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