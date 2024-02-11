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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лют, 2024 11:03
PUnder написав: Oльga1 написав:
Подскажите, пожалуйста, имеет ли виртуальная евровая карта от Моно обычные реквизиты (16-значный номер, дату действия, cvv-код), чтобы ею расплатиться он-лайн там, где требуются такие реквизиты.
Можно ли пополнять эту карту через Sepa с зарубежной карты?
Спасибо.
Все можна, в мене і в сина жодної фізичної картки моно. Все працює, ну окрім зняття готівки, не бачив живого банкомата з нфс.
Дуже дякую!
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Oльga1
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