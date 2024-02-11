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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 3.9 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
24
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:03

  PUnder написав:
  Oльga1 написав:Подскажите, пожалуйста, имеет ли виртуальная евровая карта от Моно обычные реквизиты (16-значный номер, дату действия, cvv-код), чтобы ею расплатиться он-лайн там, где требуются такие реквизиты.
Можно ли пополнять эту карту через Sepa с зарубежной карты?
Спасибо.


Все можна, в мене і в сина жодної фізичної картки моно. Все працює, ну окрім зняття готівки, не бачив живого банкомата з нфс.

Дуже дякую!
Oльga1
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  #<1 ... 221222223224
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