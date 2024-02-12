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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 221222223224 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 58 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 3% 2 2- Погане. Некомпетентне. 12% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 29% 17 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 41% 24 Всього голосів : 58 Додано: Нед 11 лют, 2024 11:03 PUnder написав: Oльga1 написав: Подскажите, пожалуйста, имеет ли виртуальная евровая карта от Моно обычные реквизиты (16-значный номер, дату действия, cvv-код), чтобы ею расплатиться он-лайн там, где требуются такие реквизиты.

Можно ли пополнять эту карту через Sepa с зарубежной карты?

Спасибо. Подскажите, пожалуйста, имеет ли виртуальная евровая карта от Моно обычные реквизиты (16-значный номер, дату действия, cvv-код), чтобы ею расплатиться он-лайн там, где требуются такие реквизиты.Можно ли пополнять эту карту через Sepa с зарубежной карты?Спасибо.



Все можна, в мене і в сина жодної фізичної картки моно. Все працює, ну окрім зняття готівки, не бачив живого банкомата з нфс. Все можна, в мене і в сина жодної фізичної картки моно. Все працює, ну окрім зняття готівки, не бачив живого банкомата з нфс.

Дуже дякую! Дуже дякую! Oльga1

Повідомлень: 815 З нами з: 24.06.10 Подякував: 140 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 лют, 2024 17:48 andriy_z написав: Дивно, дало провести всі операції, а тоді вже локає. Відправник коштів-я, отримувач-я, депо-моє. Доведіть що це були ви… Дивно, дало провести всі операції, а тоді вже локає. Відправник коштів-я, отримувач-я, депо-моє. Доведіть що це були ви…

Так якщо не дати грошам зайти, то й блокування виходить якесь не цікаве - ніякого зиску.



В даній ситуації це більше жарт, бо спрацювало саме на серію вхідних переказів, цього не можна заздалегідь передбачити. Але не можна виключати, що отримання додаткової економічної вигоди від випадкових блокувань є одним із ситимулів. Так якщо не дати грошам зайти, то й блокування виходить якесь не цікаве - ніякого зиску.В даній ситуації це більше жарт, бо спрацювало саме на серію вхідних переказів, цього не можна заздалегідь передбачити. Але не можна виключати, що отримання додаткової економічної вигоди від випадкових блокувань є одним із ситимулів. M-Audio Повідомлень: 2836 З нами з: 23.03.11 Подякував: 558 раз. Подякували: 399 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 22:02 Скурвився Монобвнк.

Вчора заблокували платіж.

Дзвоню в підтримку - якісь дебелі питання по ідентифікації особи. Розблокували.

Сьогодні повторюю туж саму операцію, знов блокують і знову ті самі питання.



Завтра пишу скаргу в НБУ.

Щрсь Горох загубився в просторі idealstorm

Повідомлень: 1884 З нами з: 06.03.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 221222223224 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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