RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 221222223224

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
24
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:03

  PUnder написав:
  Oльga1 написав:Подскажите, пожалуйста, имеет ли виртуальная евровая карта от Моно обычные реквизиты (16-значный номер, дату действия, cvv-код), чтобы ею расплатиться он-лайн там, где требуются такие реквизиты.
Можно ли пополнять эту карту через Sepa с зарубежной карты?
Спасибо.


Все можна, в мене і в сина жодної фізичної картки моно. Все працює, ну окрім зняття готівки, не бачив живого банкомата з нфс.

Дуже дякую!
Oльga1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 24.06.10
Подякував: 140 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:48

  andriy_z написав:Дивно, дало провести всі операції, а тоді вже локає. Відправник коштів-я, отримувач-я, депо-моє. Доведіть що це були ви…

Так якщо не дати грошам зайти, то й блокування виходить якесь не цікаве - ніякого зиску.

В даній ситуації це більше жарт, бо спрацювало саме на серію вхідних переказів, цього не можна заздалегідь передбачити. Але не можна виключати, що отримання додаткової економічної вигоди від випадкових блокувань є одним із ситимулів.
M-Audio
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 23.03.11
Подякував: 558 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:02

Скурвився Монобвнк.
Вчора заблокували платіж.
Дзвоню в підтримку - якісь дебелі питання по ідентифікації особи. Розблокували.
Сьогодні повторюю туж саму операцію, знов блокують і знову ті самі питання.

Завтра пишу скаргу в НБУ.
Щрсь Горох загубився в просторі
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1884
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 221222223224
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: idealstorm і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.