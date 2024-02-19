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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 3.9 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
24
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:03

  PUnder написав:
  Oльga1 написав:Подскажите, пожалуйста, имеет ли виртуальная евровая карта от Моно обычные реквизиты (16-значный номер, дату действия, cvv-код), чтобы ею расплатиться он-лайн там, где требуются такие реквизиты.
Можно ли пополнять эту карту через Sepa с зарубежной карты?
Спасибо.


Все можна, в мене і в сина жодної фізичної картки моно. Все працює, ну окрім зняття готівки, не бачив живого банкомата з нфс.

Дуже дякую!
Oльga1
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:48

  andriy_z написав:Дивно, дало провести всі операції, а тоді вже локає. Відправник коштів-я, отримувач-я, депо-моє. Доведіть що це були ви…

Так якщо не дати грошам зайти, то й блокування виходить якесь не цікаве - ніякого зиску.

В даній ситуації це більше жарт, бо спрацювало саме на серію вхідних переказів, цього не можна заздалегідь передбачити. Але не можна виключати, що отримання додаткової економічної вигоди від випадкових блокувань є одним із ситимулів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:02

Скурвився Монобвнк.
Вчора заблокували платіж.
Дзвоню в підтримку - якісь дебелі питання по ідентифікації особи. Розблокували.
Сьогодні повторюю туж саму операцію, знов блокують і знову ті самі питання.

Завтра пишу скаргу в НБУ.
Щрсь Горох загубився в просторі
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:38

Підкажіть, користуватися мобільним додатком можна тільки на одному пристрої?
Якщо виникає необхідність користуватися іншим смартфоном, то як правильно завершити користування на старому пристрої і почати користуватися додатком на новому?
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:00

Re: monobank

  AZTECA написав:користуватися мобільним додатком можна тільки на одному пристрої?
Так.

  AZTECA написав:Якщо виникає необхідність користуватися іншим смартфоном, то як правильно завершити користування на старому пристрої і почати користуватися додатком на новому?
Можна просто авторизуватися на новому + підтвердити новий пристрій (прийде лист на електронну пошту).
Howl
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