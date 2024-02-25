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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лют, 2024 11:03
PUnder написав: Oльga1 написав:
Подскажите, пожалуйста, имеет ли виртуальная евровая карта от Моно обычные реквизиты (16-значный номер, дату действия, cvv-код), чтобы ею расплатиться он-лайн там, где требуются такие реквизиты.
Можно ли пополнять эту карту через Sepa с зарубежной карты?
Спасибо.
Все можна, в мене і в сина жодної фізичної картки моно. Все працює, ну окрім зняття готівки, не бачив живого банкомата з нфс.
Дуже дякую!
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Додано: Нед 11 лют, 2024 17:48
andriy_z написав:
Дивно, дало провести всі операції, а тоді вже локає. Відправник коштів-я, отримувач-я, депо-моє. Доведіть що це були ви…
Так якщо не дати грошам зайти, то й блокування виходить якесь не цікаве - ніякого зиску.
В даній ситуації це більше жарт, бо спрацювало саме на серію вхідних переказів, цього не можна заздалегідь передбачити. Але не можна виключати, що отримання додаткової економічної вигоди від випадкових блокувань є одним із ситимулів.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 22:02
Скурвився Монобвнк.
Вчора заблокували платіж.
Дзвоню в підтримку - якісь дебелі питання по ідентифікації особи. Розблокували.
Сьогодні повторюю туж саму операцію, знов блокують і знову ті самі питання.
Завтра пишу скаргу в НБУ.
Щрсь Горох загубився в просторі
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Додано: Пон 19 лют, 2024 10:38
Підкажіть, користуватися мобільним додатком можна тільки на одному пристрої?
Якщо виникає необхідність користуватися іншим смартфоном, то як правильно завершити користування на старому пристрої і почати користуватися додатком на новому?
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AZTECA
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:00
AZTECA написав:
користуватися мобільним додатком можна тільки на одному пристрої?
Так.
AZTECA написав:
Якщо виникає необхідність користуватися іншим смартфоном, то як правильно завершити користування на старому пристрої і почати користуватися додатком на новому?
Можна просто авторизуватися на новому + підтвердити новий пристрій (прийде лист на електронну пошту).
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:30
29 декабря (т.е. в IV квартале 2023 года) выводил кэшбек.
Сейчас взял в налоговой справку о доходах - и этого кэшбека там нет
(хотя остальные есть - и октябрьский от Монобанка, и от других банков)
Это нормально?
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Driver
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:37
Driver написав:
29 декабря (т.е. в IV квартале 2023 года) выводил кэшбек.
Сейчас взял в налоговой справку о доходах - и этого кэшбека там нет
(хотя остальные есть - и октябрьский от Монобанка, и от других банков)
Это нормально?
Це останній банківський день був. Якщо ще й виводили десь після обід,то по рахунку сума пройшла мабуть вже 01.01.2024
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lov2108
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:11
Driver моно ще й по ОВДП сам не звітує, тому не дивно
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adj
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Додано: Суб 24 лют, 2024 08:46
Driver написав:
29 декабря (т.е. в IV квартале 2023 года) выводил кэшбек.
Сейчас взял в налоговой справку о доходах - и этого кэшбека там нет
(хотя остальные есть - и октябрьский от Монобанка, и от других банков)
Это нормально?
Шукав по Моно, чи Універсалу?
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Кочевник
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Додано: Нед 25 лют, 2024 16:32
Кочевник написав:
Шукав по Моно, чи Універсалу?
А какая разница? В справке от налоговой все доходы включены (в т.ч. все кэшбеки от всех банков)
Предыдущие кэшбеки от Моно светятся как от Универсала (как и должно быть)
А последней выплаты нет.
Может, действительно в январь уехала, как пишет lov2108
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Driver
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