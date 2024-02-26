RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 222223224225

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
25
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:10

  idealstorm написав:Скурвився Монобвнк.
Вчора заблокували платіж.
Дзвоню в підтримку - якісь дебелі питання по ідентифікації особи. Розблокували.
Сьогодні повторюю туж саму операцію, знов блокують і знову ті самі питання.

Завтра пишу скаргу в НБУ.
Щрсь Горох загубився в просторі

На ВПНе сидите?
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 142
З нами з: 18.10.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 10:54

Re: monobank

Вихід з є-підтримки (на свою білу чи інший банк) безкомісний є?
alibob
 
Повідомлень: 481
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 11:07

  alibob написав:Вихід з є-підтримки (на свою білу чи інший банк) безкомісний є?

+
Кочевник
 
Повідомлень: 2374
З нами з: 16.02.17
Подякував: 386 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 222223224225
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2243)
26.02.2024 11:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.