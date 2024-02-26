|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лют, 2024 17:10
idealstorm написав:
Скурвився Монобвнк.
Вчора заблокували платіж.
Дзвоню в підтримку - якісь дебелі питання по ідентифікації особи. Розблокували.
Сьогодні повторюю туж саму операцію, знов блокують і знову ті самі питання.
Завтра пишу скаргу в НБУ.
Щрсь Горох загубився в просторі
На ВПНе сидите?
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лют, 2024 10:54
Вихід з є-підтримки (на свою білу чи інший банк) безкомісний є?
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 лют, 2024 11:07
alibob написав:
Вихід з є-підтримки (на свою білу чи інший банк) безкомісний є?
+
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2374
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор