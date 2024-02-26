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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 3.9 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
25
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:10

  idealstorm написав:Скурвився Монобвнк.
Вчора заблокували платіж.
Дзвоню в підтримку - якісь дебелі питання по ідентифікації особи. Розблокували.
Сьогодні повторюю туж саму операцію, знов блокують і знову ті самі питання.

Завтра пишу скаргу в НБУ.
Щрсь Горох загубився в просторі

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anduzenko
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 10:54

Re: monobank

Вихід з є-підтримки (на свою білу чи інший банк) безкомісний є?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 11:07

  alibob написав:Вихід з є-підтримки (на свою білу чи інший банк) безкомісний є?

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Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:34

alibob там звичайні тарифи на перекази з карти моно.
Aiwa
 
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