На ВПНе сидите?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лют, 2024 17:10
Додано: Пон 26 лют, 2024 10:54
Re: monobank
Вихід з є-підтримки (на свою білу чи інший банк) безкомісний є?
Додано: Пон 26 лют, 2024 11:07
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:39
Re: monobank
Картка єпідтримка є, а тарифів на цю картку немає
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:55
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