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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 3.9 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
25
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:10

  idealstorm написав:Скурвився Монобвнк.
Вчора заблокували платіж.
Дзвоню в підтримку - якісь дебелі питання по ідентифікації особи. Розблокували.
Сьогодні повторюю туж саму операцію, знов блокують і знову ті самі питання.

Завтра пишу скаргу в НБУ.
Щрсь Горох загубився в просторі

На ВПНе сидите?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 10:54

Re: monobank

Вихід з є-підтримки (на свою білу чи інший банк) безкомісний є?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 11:07

  alibob написав:Вихід з є-підтримки (на свою білу чи інший банк) безкомісний є?

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Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:34

alibob там звичайні тарифи на перекази з карти моно.
Aiwa
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 19:39

Re: monobank

Aiwa написав:alibob там звичайні тарифи на перекази з карти моно.
Картка єпідтримка є, а тарифів на цю картку немає
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 19:55

  2XL написав:
Aiwa написав:alibob там звичайні тарифи на перекази з карти моно.
Картка єпідтримка є, а тарифів на цю картку немає

Аналогічні до білої картки.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 01:01

Re: monobank

Кочевник написав:
  2XL написав:
Aiwa написав:alibob там звичайні тарифи на перекази з карти моно.
Картка єпідтримка є, а тарифів на цю картку немає

Аналогічні до білої картки.
Але в розділі тарифів додатка про це не вказано. Як клієнт має здогадуватись?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 08:50

  2XL написав:Але в розділі тарифів додатка про це не вказано. Як клієнт має здогадуватись?

Спитати в досвічених на форумі)
Або може запитати теплу лінію банку. Вони із задоволенням нададуть вам вичерпну відповідь. Можливо. Якщо зрозуміють, що ви хочете від них)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 09:48

  Кочевник написав:
  2XL написав:Але в розділі тарифів додатка про це не вказано. Як клієнт має здогадуватись?

Якщо зрозуміють, що ви хочете від них)


О це було б смішно якби не було правдою ) Реально в більшості випадків коли не знають що відповідати чешуть те що знають, але не те про шо в них питають.
посетитель
 
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