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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 3.9 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
25
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 14:03

В пятницу (1 марта) отправлял СЭП с Белой карты в Приватбанк.
Платёж до сих пор не пришёл.
Техподдержки Монобанка и Приватбанка ожидаемо катят бочку друг на друга (Монобанк: платёж отправлен, Приватбанк: платёж не отправлен, и вообще, ждите до 3 рабочих дней)

Подскажите, что нужно делать в таком случае?

(и правильно ли я помню, что по текущему регламенту СЭПы отправляются и принимаются день-в-день, а не в течении 3 дней, как было с 90-х? Не смог найти официальный регламент НБУ, хотя помню, что видел его)
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:21

Поняття "банківський день" в СЕП-4 скасо-
вано. СЕП-4 завжди працює з датою поточ-
ного календарного дня.

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Rules_13072017_1_SEP
там купа посилань на регуляторні документи, треба шукати про 3 дні.. звучить як архаїзм в 2024 ому (коли по факту за 15-20 хв ходять СЕПи зараз)
Востаннє редагувалось greenozon в Суб 02 бер, 2024 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:35

Re: monobank

greenozon написав:Поняття "банківський день" в СЕП-4 скасо-
вано. СЕП-4 завжди працює з датою поточ-
ного календарного дня.
Думаю, всеодно, якщо "щось піде не так", будуть розказувати про три банківські дні.
Zochan
 
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monobank (2253)
02.03.2024 20:35
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