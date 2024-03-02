В пятницу (1 марта) отправлял СЭП с Белой карты в Приватбанк.
Платёж до сих пор не пришёл.
Техподдержки Монобанка и Приватбанка ожидаемо катят бочку друг на друга (Монобанк: платёж отправлен, Приватбанк: платёж не отправлен, и вообще, ждите до 3 рабочих дней)
Подскажите, что нужно делать в таком случае?
(и правильно ли я помню, что по текущему регламенту СЭПы отправляются и принимаются день-в-день, а не в течении 3 дней, как было с 90-х? Не смог найти официальный регламент НБУ, хотя помню, что видел его)