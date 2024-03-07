В пятницу (1 марта) отправлял СЭП с Белой карты в Приватбанк. Платёж до сих пор не пришёл. Техподдержки Монобанка и Приватбанка ожидаемо катят бочку друг на друга (Монобанк: платёж отправлен, Приватбанк: платёж не отправлен, и вообще, ждите до 3 рабочих дней)
Подскажите, что нужно делать в таком случае?
(и правильно ли я помню, что по текущему регламенту СЭПы отправляются и принимаются день-в-день, а не в течении 3 дней, как было с 90-х? Не смог найти официальный регламент НБУ, хотя помню, что видел его)
andriy_z написав:Driver , в iban‘і помилок не було, раніше вже туди скидали кошти? Фінмоніторинг не міг десь тригернутись?
По этим реквизитам уже платил. Реквизиты корректные.
За финмон хз. Платил на ближайшего родственника, в назначении указал степень родства. Сумма небольшая. Даже если посчитать суммарно все такие СЭПы, до 400 тыс не доходит. Так что финмон - маловероятно (но полностью не исключается) Да и не было никаких сообщений от Моно, хоть как-то связанных с финмоном
andriy_z написав:Востаннє сеп в моно робив 10 днів тому, 15хв.
У меня СЭПы из Моно всегда ходили подольше: от меня на меня - 2-3 часа, от меня на родственника - 5-6 часов