|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 бер, 2024 00:16
KVV написав:
ПУМБу ж не обілечують
Той і сам впорається. Може це старі рахунки за срач про еквайринг?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8403
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 1180 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 12 бер, 2024 10:47
https://tabfin.pp.ua/news/monobank-new-tariffs/
klug написав:
Пишуть, що шмоня знову змінив тарифи без попередження
Буде брати комісію за відправку р2р на NovaPay
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16103
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 1587 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 21 бер, 2024 15:41
подскажите какая ситуация с комиссиями при покупкой овгз в дол.? нигде ничего не указано но я помню писали жалобы про начисления комиссий уже после покупки
-
zoawlhxc
-
-
- Повідомлень: 226
- З нами з: 22.06.16
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор