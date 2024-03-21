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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
26
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 00:16

  KVV написав:ПУМБу ж не обілечують

Той і сам впорається. Може це старі рахунки за срач про еквайринг?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 10:47

  klug написав:Пишуть, що шмоня знову змінив тарифи без попередження :? Буде брати комісію за відправку р2р на NovaPay



https://tabfin.pp.ua/news/monobank-new-tariffs/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 15:41

подскажите какая ситуация с комиссиями при покупкой овгз в дол.? нигде ничего не указано но я помню писали жалобы про начисления комиссий уже после покупки
zoawlhxc
 
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