Той і сам впорається. Може це старі рахунки за срач про еквайринг?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 бер, 2024 00:16
Додано: Вів 12 бер, 2024 10:47
Додано: Чет 21 бер, 2024 15:41
подскажите какая ситуация с комиссиями при покупкой овгз в дол.? нигде ничего не указано но я помню писали жалобы про начисления комиссий уже после покупки
Додано: Чет 21 бер, 2024 20:01
zoawlhxc Нет никакой комисии.Сегодня виплатили.Купил новие.Ето когда забирать вроде писали.
Додано: Чет 21 бер, 2024 20:15
Re: monobank
Додано: Чет 21 бер, 2024 20:48
Комісій ніби нема, але просто ви не знімете кошти без комісії по валюті)
Так само по гривні не можна зняти без комісії, але гривню можна безплатно відправити в банк, в якому можна зняти без комісії
Додано: Чет 21 бер, 2024 21:32
Або через депозит. На 3 місяці морозите кошти, але знімаєте без %%%
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