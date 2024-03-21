RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
26
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 00:16

  KVV написав:ПУМБу ж не обілечують

Той і сам впорається. Може це старі рахунки за срач про еквайринг?
klug
 
Повідомлень: 8403
З нами з: 18.08.14
Подякував: 355 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 10:47

  klug написав:Пишуть, що шмоня знову змінив тарифи без попередження :? Буде брати комісію за відправку р2р на NovaPay



https://tabfin.pp.ua/news/monobank-new-tariffs/
greenozon
 
Повідомлень: 16104
З нами з: 01.06.14
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 15:41

подскажите какая ситуация с комиссиями при покупкой овгз в дол.? нигде ничего не указано но я помню писали жалобы про начисления комиссий уже после покупки
zoawlhxc
 
Повідомлень: 226
З нами з: 22.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 20:01

zoawlhxc Нет никакой комисии.Сегодня виплатили.Купил новие.Ето когда забирать вроде писали.
Вадимка
 
Повідомлень: 317
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 20:15

Re: monobank

  zoawlhxc написав:жалобы про начисления комиссий уже после покупки
скоріше можуть бути скарги на комісію при знятті готівки після виплати ОВДП.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2570
З нами з: 29.07.22
Подякував: 472 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 20:48

  zoawlhxc написав:подскажите какая ситуация с комиссиями при покупкой овгз в дол.? нигде ничего не указано но я помню писали жалобы про начисления комиссий уже после покупки

Комісій ніби нема, але просто ви не знімете кошти без комісії по валюті)
Так само по гривні не можна зняти без комісії, але гривню можна безплатно відправити в банк, в якому можна зняти без комісії
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 199
З нами з: 01.06.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:32

  The_Rebel написав:
  zoawlhxc написав:подскажите какая ситуация с комиссиями при покупкой овгз в дол.? нигде ничего не указано но я помню писали жалобы про начисления комиссий уже после покупки

Комісій ніби нема, але просто ви не знімете кошти без комісії по валюті)

Або через депозит. На 3 місяці морозите кошти, але знімаєте без %%%
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3321
З нами з: 31.03.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 225226227228
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.