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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 бер, 2024 00:16
KVV написав:
ПУМБу ж не обілечують
Той і сам впорається. Може це старі рахунки за срач про еквайринг?
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klug
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Додано: Вів 12 бер, 2024 10:47
https://tabfin.pp.ua/news/monobank-new-tariffs/
klug написав:
Пишуть, що шмоня знову змінив тарифи без попередження
Буде брати комісію за відправку р2р на NovaPay
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greenozon
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Додано: Чет 21 бер, 2024 15:41
подскажите какая ситуация с комиссиями при покупкой овгз в дол.? нигде ничего не указано но я помню писали жалобы про начисления комиссий уже после покупки
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zoawlhxc
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Додано: Чет 21 бер, 2024 20:01
zoawlhxc Нет никакой комисии.Сегодня виплатили.Купил новие.Ето когда забирать вроде писали.
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Вадимка
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Додано: Чет 21 бер, 2024 20:15
zoawlhxc написав:
жалобы про начисления комиссий уже после покупки
скоріше можуть бути скарги на комісію при знятті готівки після виплати ОВДП.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 21 бер, 2024 20:48
zoawlhxc написав:
подскажите какая ситуация с комиссиями при покупкой овгз в дол.? нигде ничего не указано но я помню писали жалобы про начисления комиссий уже после покупки
Комісій ніби нема, але просто ви не знімете кошти без комісії по валюті)
Так само по гривні не можна зняти без комісії, але гривню можна безплатно відправити в банк, в якому можна зняти без комісії
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The_Rebel
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:32
The_Rebel написав: zoawlhxc написав:
подскажите какая ситуация с комиссиями при покупкой овгз в дол.? нигде ничего не указано но я помню писали жалобы про начисления комиссий уже после покупки
Комісій ніби нема, але просто ви не знімете кошти без комісії по валюті)
Або через депозит. На 3 місяці морозите кошти, але знімаєте без %%%
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novichok
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:36
Дюрі-бачі написав: zoawlhxc написав:
жалобы про начисления комиссий уже после покупки
скоріше можуть бути скарги на комісію при знятті готівки після виплати ОВДП.
нет,там жаловались именно после покупки,правда давно было,примерно два года назад
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zoawlhxc
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:38
zoawlhxc написав:
жалобы про начисления комиссий уже после покупки
Жалілись про комісію за кредитні.
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Zochan
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:12
Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.
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посетитель
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