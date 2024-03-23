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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 бер, 2024 10:17
Новому клієнту налили 50к ліміту, вітали. Після відкриття білої карти ліміт тут же обнулили.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:20
посетитель написав:Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.
Креативні ідею і розвиток послуг закінчився. Крутимо гайки ключом на 17"
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Додано: Суб 23 бер, 2024 11:35
посетитель написав:
Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.
Вони і так фактично із комісією, наприклад UA4000230262 вчора в ICU були по 1031.40 ₴, в mono по 1044.34 ₴.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 13:19
Computer написав: посетитель написав:
Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.
Вони і так фактично із комісією, наприклад UA4000230262 вчора в ICU були по 1031.40 ₴, в mono по 1044.34 ₴.
Ну так за вот эти вот условные по 1044.34 вы можете ещё отдельно заплатить и комиссию вдобавок к цене.
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