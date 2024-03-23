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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
26
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:17

Re: monobank

Новому клієнту налили 50к ліміту, вітали. Після відкриття білої карти ліміт тут же обнулили.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:20

Re: monobank

посетитель написав:Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.
Креативні ідею і розвиток послуг закінчився. Крутимо гайки ключом на 17"
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 11:35

  посетитель написав:Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.

Вони і так фактично із комісією, наприклад UA4000230262 вчора в ICU були по 1031.40 ₴, в mono по 1044.34 ₴.
Computer
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 13:19

  Computer написав:
  посетитель написав:Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.

Вони і так фактично із комісією, наприклад UA4000230262 вчора в ICU були по 1031.40 ₴, в mono по 1044.34 ₴.

Ну так за вот эти вот условные по 1044.34 вы можете ещё отдельно заплатить и комиссию вдобавок к цене.
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