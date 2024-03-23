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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 бер, 2024 10:17
Re: monobank
Новому клієнту налили 50к ліміту, вітали. Після відкриття білої карти ліміт тут же обнулили.
Додано: Суб 23 бер, 2024 10:20
Re: monobank
Креативні ідею і розвиток послуг закінчився. Крутимо гайки ключом на 17"
Додано: Суб 23 бер, 2024 11:35
Додано: Суб 23 бер, 2024 13:19
Ну так за вот эти вот условные по 1044.34 вы можете ещё отдельно заплатить и комиссию вдобавок к цене.
Додано: Суб 23 бер, 2024 20:51
Поки виглядає так що вони просто замінять приховану комісію на явну, в сумі має бути +- те саме що і зараз.
На вчора облігації із комісією пропонували в монобанку по 1055.83 + 15.84 комісія, в ICU було 1057.32 ₴. Тобто виходить для обох облігацій різниця 1.2-1.3 %
Але подивимося що далі буде, звичайно
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