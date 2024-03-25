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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

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monobank 4 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
26
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:17

Re: monobank

Новому клієнту налили 50к ліміту, вітали. Після відкриття білої карти ліміт тут же обнулили.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:20

Re: monobank

посетитель написав:Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.
Креативні ідею і розвиток послуг закінчився. Крутимо гайки ключом на 17"
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 11:35

  посетитель написав:Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.

Вони і так фактично із комісією, наприклад UA4000230262 вчора в ICU були по 1031.40 ₴, в mono по 1044.34 ₴.
Computer
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 13:19

  Computer написав:
  посетитель написав:Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.

Вони і так фактично із комісією, наприклад UA4000230262 вчора в ICU були по 1031.40 ₴, в mono по 1044.34 ₴.

Ну так за вот эти вот условные по 1044.34 вы можете ещё отдельно заплатить и комиссию вдобавок к цене.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 20:51

  посетитель написав:
  Computer написав:
  посетитель написав:Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.

Вони і так фактично із комісією, наприклад UA4000230262 вчора в ICU були по 1031.40 ₴, в mono по 1044.34 ₴.

Ну так за вот эти вот условные по 1044.34 вы можете ещё отдельно заплатить и комиссию вдобавок к цене.

Поки виглядає так, що вони просто замінять приховану комісію на явну, в сумі має бути +- те саме що і зараз.

На вчора облігації із комісією пропонували в монобанку по 1055.83 + 15.84 комісія, в ICU було 1057.32 ₴. Тобто виходить для обох облігацій різниця 1.2-1.3 %

Але подивимося що далі буде, звичайно :)
Computer
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:38

Re: monobank

Надійшло сповіщення в застосунок, що тепер поповнювати картки і знімати депозити без комісії можна і в Акордбанку.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:25

  Zochan написав:Надійшло сповіщення в застосунок, що тепер поповнювати картки і знімати депозити без комісії можна і в Акордбанку.
Що можна робити у касах Акордбанку
Поповнювати картки та депозити у гривні, євро та доларах — безкоштовно
Знімати депозити у гривні, євро та доларах — це теж безкоштовно
Знімати готівку з гривневих карток — тут, як завжди, 0.9% за особисті кошти, і 4% за кредитні
sens
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