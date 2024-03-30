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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 бер, 2024 10:17
Новому клієнту налили 50к ліміту, вітали. Після відкриття білої карти ліміт тут же обнулили.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:20
посетитель написав:Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.
Креативні ідею і розвиток послуг закінчився. Крутимо гайки ключом на 17"
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Додано: Суб 23 бер, 2024 11:35
посетитель написав:
Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.
Вони і так фактично із комісією, наприклад UA4000230262 вчора в ICU були по 1031.40 ₴, в mono по 1044.34 ₴.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 13:19
Computer написав: посетитель написав:
Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.
Вони і так фактично із комісією, наприклад UA4000230262 вчора в ICU були по 1031.40 ₴, в mono по 1044.34 ₴.
Ну так за вот эти вот условные по 1044.34 вы можете ещё отдельно заплатить и комиссию вдобавок к цене.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 20:51
посетитель написав: Computer написав: посетитель написав:
Там овдп з комісією у моно з'явилися.Будьте уважні.
Комісію показує коли безпосередньо натискаєш на них і заходиш.
Вони і так фактично із комісією, наприклад UA4000230262 вчора в ICU були по 1031.40 ₴, в mono по 1044.34 ₴.
Ну так за вот эти вот условные по 1044.34 вы можете ещё отдельно заплатить и комиссию вдобавок к цене.
Поки виглядає так, що вони просто замінять приховану комісію на явну, в сумі має бути +- те саме що і зараз.
На вчора облігації із комісією пропонували в монобанку по 1055.83 + 15.84 комісія, в ICU було 1057.32 ₴. Тобто виходить для обох облігацій різниця 1.2-1.3 %
Але подивимося що далі буде, звичайно
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Computer
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Додано: Пон 25 бер, 2024 18:38
Надійшло сповіщення в застосунок, що тепер поповнювати картки і знімати депозити без комісії можна і в Акордбанку.
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Zochan
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1
Додано: Пон 25 бер, 2024 19:25
Zochan написав:
Надійшло сповіщення в застосунок, що тепер поповнювати картки і знімати депозити без комісії можна і в Акордбанку.
Що можна робити у касах Акордбанку
Поповнювати картки та депозити у гривні, євро та доларах — безкоштовно
Знімати депозити у гривні, євро та доларах — це теж безкоштовно
Знімати готівку з гривневих карток — тут, як завжди, 0.9% за особисті кошти, і 4% за кредитні
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sens
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:55
Цікаво - а 50000 грн/місяць з картки Моно якщо рахунок поповнювався з ФОП можна знімати без комісії в Акорді? (В Універсалі без комісії таке)
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foxluck
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Додано: Нед 31 бер, 2024 00:07
мене теж цікавить щодо рахунку ФОП в МОНО.
якщо надходження більше 50к грн. скільки і яким чином можна витягувати в готівку без комісій. може якусь частину готівкою, частину на карту іншого банку?
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daap
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