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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 бер, 2024 11:17
Re: monobank
Новому клієнту налили 50к ліміту, вітали. Після відкриття білої карти ліміт тут же обнулили.
Додано: Суб 23 бер, 2024 11:20
Re: monobank
Креативні ідею і розвиток послуг закінчився. Крутимо гайки ключом на 17"
Додано: Суб 23 бер, 2024 12:35
Додано: Суб 23 бер, 2024 14:19
Ну так за вот эти вот условные по 1044.34 вы можете ещё отдельно заплатить и комиссию вдобавок к цене.
Додано: Суб 23 бер, 2024 21:51
Поки виглядає так, що вони просто замінять приховану комісію на явну, в сумі має бути +- те саме що і зараз.
На вчора облігації із комісією пропонували в монобанку по 1055.83 + 15.84 комісія, в ICU було 1057.32 ₴. Тобто виходить для обох облігацій різниця 1.2-1.3 %
Але подивимося що далі буде, звичайно
Додано: Пон 25 бер, 2024 19:38
Re: monobank
Надійшло сповіщення в застосунок, що тепер поповнювати картки і знімати депозити без комісії можна і в Акордбанку.
Додано: Пон 25 бер, 2024 20:25
Що можна робити у касах Акордбанку
Поповнювати картки та депозити у гривні, євро та доларах — безкоштовно
Знімати депозити у гривні, євро та доларах — це теж безкоштовно
Знімати готівку з гривневих карток — тут, як завжди, 0.9% за особисті кошти, і 4% за кредитні
Додано: Сер 27 бер, 2024 16:55
Цікаво - а 50000 грн/місяць з картки Моно якщо рахунок поповнювався з ФОП можна знімати без комісії в Акорді? (В Універсалі без комісії таке)
Додано: Нед 31 бер, 2024 01:07
Re: monobank
мене теж цікавить щодо рахунку ФОП в МОНО.
якщо надходження більше 50к грн. скільки і яким чином можна витягувати в готівку без комісій. може якусь частину готівкою, частину на карту іншого банку?
Додано: Сер 03 кві, 2024 22:29
Re: monobank
У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?
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