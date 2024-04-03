|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 кві, 2024 23:26
2XL написав:
У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?
Ніт
Чи ви на новий дизайн перейшли?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34729
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 7967 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 04 кві, 2024 01:23
Faceless написав: 2XL написав:
У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?
Ніт
Чи ви на новий дизайн перейшли?
Навіть не знаю. З маркета остання версія, не бета
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4208
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор