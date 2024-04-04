Ніт2XL написав:У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?
Чи ви на новий дизайн перейшли?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 кві, 2024 23:26
Re: monobank
Ніт
Чи ви на новий дизайн перейшли?
Додано: Чет 04 кві, 2024 01:23
Re: monobank
Навіть не знаю. З маркета остання версія, не бета
Додано: Чет 04 кві, 2024 07:15
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