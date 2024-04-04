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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
26
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:26

Re: monobank

2XL написав:У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?Зображення
Ніт
Чи ви на новий дизайн перейшли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 01:23

Re: monobank

Faceless написав:
2XL написав:У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?Зображення
Ніт
Чи ви на новий дизайн перейшли?
Навіть не знаю. З маркета остання версія, не бета
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 07:15

  2XL написав:У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?

Лише у тих, хто вивів кешбек на 63,59 грн, а потім скасував операції, за якими він був нарахований. Баланс у мінус 63,59 створює цей естетичний дефект.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:55

Re: monobank

А давно монобанк почав посилати в поліцію, замість того, щоб прийняти заяву про неавторизоване списання коштів(чарджбек)?
dudemix
 
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