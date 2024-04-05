Ніт2XL написав:У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?
Чи ви на новий дизайн перейшли?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 23:26
Re: monobank
Ніт
Чи ви на новий дизайн перейшли?
Додано: Чет 04 кві, 2024 01:23
Re: monobank
Навіть не знаю. З маркета остання версія, не бета
Додано: Чет 04 кві, 2024 07:15
Додано: Чет 04 кві, 2024 13:55
Re: monobank
А давно монобанк почав посилати в поліцію, замість того, щоб прийняти заяву про неавторизоване списання коштів(чарджбек)?
Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:24
Re: monobank
Как быстро обычно моно отправляет сэп? 6 часов назад отправил — денег на получателе нет.
Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:33
через 10-15 минут моно именно оправляет после нажатия отправить (при этом минут 10 даётся на отмену платежа)
заходит к получателю - минут 20-25 от момента кнопки отправить
тут скорее всего у вас а стороне получателя глюк какой-то, может транзитный счёт какой-то как у тормознутого востока
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