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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 кві, 2024 23:26
2XL написав:
У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?
Ніт
Чи ви на новий дизайн перейшли?
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Faceless
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Додано: Чет 04 кві, 2024 01:23
Faceless написав: 2XL написав:
У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?
Ніт
Чи ви на новий дизайн перейшли?
Навіть не знаю. З маркета остання версія, не бета
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2XL
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Додано: Чет 04 кві, 2024 07:15
2XL написав:
У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?
Лише у тих, хто вивів кешбек на 63,59 грн, а потім скасував операції, за якими він був нарахований. Баланс у мінус
63,59 створює цей естетичний дефект.
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klug
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Додано: Чет 04 кві, 2024 13:55
А давно монобанк почав посилати в поліцію, замість того, щоб прийняти заяву про неавторизоване списання коштів(чарджбек)?
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dudemix
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:24
Как быстро обычно моно отправляет сэп? 6 часов назад отправил — денег на получателе нет.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:33
Ferlakur написав:
Как быстро обычно моно отправляет сэп? 6 часов назад отправил — денег на получателе нет.
через 10-15 минут моно именно оправляет после нажатия отправить (при этом минут 10 даётся на отмену платежа)
заходит к получателю - минут 20-25 от момента кнопки отправить
тут скорее всего у вас а стороне получателя глюк какой-то, может транзитный счёт какой-то как у тормознутого востока
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a77
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:55
a77 написав: Ferlakur написав:
Как быстро обычно моно отправляет сэп? 6 часов назад отправил — денег на получателе нет.
через 10-15 минут моно именно оправляет после нажатия отправить (при этом минут 10 даётся на отмену платежа)
заходит к получателю - минут 20-25 от момента кнопки отправить
тут скорее всего у вас а стороне получателя глюк какой-то, может транзитный счёт какой-то как у тормознутого востока
Да нет, на тот же счет с Укрсиба залетело за пять минут.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:11
Ferlakur написав: a77 написав: Ferlakur написав:
Как быстро обычно моно отправляет сэп? 6 часов назад отправил — денег на получателе нет.
через 10-15 минут моно именно оправляет после нажатия отправить (при этом минут 10 даётся на отмену платежа)
заходит к получателю - минут 20-25 от момента кнопки отправить
тут скорее всего у вас а стороне получателя глюк какой-то, может транзитный счёт какой-то как у тормознутого востока
Да нет, на тот же счет с Укрсиба залетело за пять минут.
тогда напишите монокотам в чат в Вайбере. может реально в моно что-то зависло, пусть они вручную толкнут или скажут что с этим платежём.
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a77
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