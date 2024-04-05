Ніт2XL написав:У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?
Чи ви на новий дизайн перейшли?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 23:26
Re: monobank
Ніт
Чи ви на новий дизайн перейшли?
Додано: Чет 04 кві, 2024 01:23
Re: monobank
Навіть не знаю. З маркета остання версія, не бета
Додано: Чет 04 кві, 2024 07:15
Додано: Чет 04 кві, 2024 13:55
Re: monobank
А давно монобанк почав посилати в поліцію, замість того, щоб прийняти заяву про неавторизоване списання коштів(чарджбек)?
Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:24
Re: monobank
Как быстро обычно моно отправляет сэп? 6 часов назад отправил — денег на получателе нет.
Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:33
через 10-15 минут моно именно оправляет после нажатия отправить (при этом минут 10 даётся на отмену платежа)
заходит к получателю - минут 20-25 от момента кнопки отправить
тут скорее всего у вас а стороне получателя глюк какой-то, может транзитный счёт какой-то как у тормознутого востока
Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:55
Да нет, на тот же счет с Укрсиба залетело за пять минут.
Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:11
тогда напишите монокотам в чат в Вайбере. может реально в моно что-то зависло, пусть они вручную толкнут или скажут что с этим платежём.
Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:40
Избегайте Абанк для получения долларовых вкладов Монобанка
Имел неприятный опыт получения долларового депозита Монобанка в Абанке. Кассир Абанка, не предупредив, что собирается выдать мотлох, провела операцию и потом обрадовала подряпаными купюрами с большим количеством банкнот 1996 г. На просьбу поменять хотя бы несколько купюр отказала, заявив, что такую валюту инкассация привезла специально под мой заказ. Об отмене операции уже не шло и речи, т.к. все документы были подписаны до получения денег. В Универсале с таким хамством я не сталкивался. Но, может, мне просто везло.
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