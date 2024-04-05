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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
26
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:26

Re: monobank

2XL написав:У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?Зображення
Ніт
Чи ви на новий дизайн перейшли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 01:23

Re: monobank

Faceless написав:
2XL написав:У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?Зображення
Ніт
Чи ви на новий дизайн перейшли?
Навіть не знаю. З маркета остання версія, не бета
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 07:15

  2XL написав:У всіх така некругла сума тепер на вивід кєшбека?

Лише у тих, хто вивів кешбек на 63,59 грн, а потім скасував операції, за якими він був нарахований. Баланс у мінус 63,59 створює цей естетичний дефект.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:55

Re: monobank

А давно монобанк почав посилати в поліцію, замість того, щоб прийняти заяву про неавторизоване списання коштів(чарджбек)?
dudemix
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:24

Re: monobank

Как быстро обычно моно отправляет сэп? 6 часов назад отправил — денег на получателе нет.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:33

  Ferlakur написав:Как быстро обычно моно отправляет сэп? 6 часов назад отправил — денег на получателе нет.


через 10-15 минут моно именно оправляет после нажатия отправить (при этом минут 10 даётся на отмену платежа)
заходит к получателю - минут 20-25 от момента кнопки отправить

тут скорее всего у вас а стороне получателя глюк какой-то, может транзитный счёт какой-то как у тормознутого востока
a77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:55

  a77 написав:
  Ferlakur написав:Как быстро обычно моно отправляет сэп? 6 часов назад отправил — денег на получателе нет.


через 10-15 минут моно именно оправляет после нажатия отправить (при этом минут 10 даётся на отмену платежа)
заходит к получателю - минут 20-25 от момента кнопки отправить

тут скорее всего у вас а стороне получателя глюк какой-то, может транзитный счёт какой-то как у тормознутого востока

Да нет, на тот же счет с Укрсиба залетело за пять минут.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:11

  Ferlakur написав:
  a77 написав:
  Ferlakur написав:Как быстро обычно моно отправляет сэп? 6 часов назад отправил — денег на получателе нет.


через 10-15 минут моно именно оправляет после нажатия отправить (при этом минут 10 даётся на отмену платежа)
заходит к получателю - минут 20-25 от момента кнопки отправить

тут скорее всего у вас а стороне получателя глюк какой-то, может транзитный счёт какой-то как у тормознутого востока

Да нет, на тот же счет с Укрсиба залетело за пять минут.


тогда напишите монокотам в чат в Вайбере. может реально в моно что-то зависло, пусть они вручную толкнут или скажут что с этим платежём. :roll:
a77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:40

Избегайте Абанк для получения долларовых вкладов Монобанка

Имел неприятный опыт получения долларового депозита Монобанка в Абанке. Кассир Абанка, не предупредив, что собирается выдать мотлох, провела операцию и потом обрадовала подряпаными купюрами с большим количеством банкнот 1996 г. На просьбу поменять хотя бы несколько купюр отказала, заявив, что такую валюту инкассация привезла специально под мой заказ. Об отмене операции уже не шло и речи, т.к. все документы были подписаны до получения денег. В Универсале с таким хамством я не сталкивался. Но, может, мне просто везло.
Alex9
 
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