RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 228229230231

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
26
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 01:23

  daap написав:
  Alex9 написав:в Абанке

цей банк ох..євший. коли приносиш долар на карту - половину не приймають бо х..йовий він, причому машинку аж пролітають. А ось коли видають - отака справа.
Я їм після кожної операції відгук поганий роблю. Тепер приношу долар в Укргаз


Опа, тобто це систематично, а не точково - приніс до каси А-банку долари (1996) на карту моно, рахувальну машинку пройшли без проблем. далі кожну купюру в ультрафіолеті роздливлялися, і одну відбракували - візуально на ній нічого не видно, але кажуть що саме таку вони могли б взяти на інкассо, але в них немає такої послуги. А просто прийняти не можуть. Касир відправила кудись фото купюри, десь за 5+ хв відповіли "не приймати". Хоча на ній взагалі нічого не видно. Але як пояснила касир щось там із серії "волога-грибок-пліснява".... коротше не парився і здав до обмінки

Але реально через Укргазбанк таких пригод ще не було... дичина якась із А-банком виходить
DmitryZP
 
Повідомлень: 4488
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:19

Alex9, якщо не помиляюсь у вас є 15 хв. на відмову від операції. В разі відмови - можна зафіксувати скаргу через їх оператора і в парелалі ще дзвонити на гарячу лінію НБУ. До речі, яке місто?
andriy_z
 
Повідомлень: 106
З нами з: 05.03.14
Подякував: 35 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 228229230231
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2302)
06.04.2024 14:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.