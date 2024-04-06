Опа, тобто це систематично, а не точково - приніс до каси А-банку долари (1996) на карту моно, рахувальну машинку пройшли без проблем. далі кожну купюру в ультрафіолеті роздливлялися, і одну відбракували - візуально на ній нічого не видно, але кажуть що саме таку вони могли б взяти на інкассо, але в них немає такої послуги. А просто прийняти не можуть. Касир відправила кудись фото купюри, десь за 5+ хв відповіли "не приймати". Хоча на ній взагалі нічого не видно. Але як пояснила касир щось там із серії "волога-грибок-пліснява".... коротше не парився і здав до обмінки
Але реально через Укргазбанк таких пригод ще не було... дичина якась із А-банком виходить