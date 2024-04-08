|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 кві, 2024 01:23
daap написав: Alex9 написав:
в Абанке
цей банк ох..євший. коли приносиш долар на карту - половину не приймають бо х..йовий він, причому машинку аж пролітають. А ось коли видають - отака справа.
Я їм після кожної операції відгук поганий роблю. Тепер приношу долар в Укргаз
Опа, тобто це систематично, а не точково - приніс до каси А-банку долари (1996) на карту моно, рахувальну машинку пройшли без проблем. далі кожну купюру в ультрафіолеті роздливлялися, і одну відбракували - візуально на ній нічого не видно, але кажуть що саме таку вони могли б взяти на інкассо, але в них немає такої послуги. А просто прийняти не можуть. Касир відправила кудись фото купюри, десь за 5+ хв відповіли "не приймати". Хоча на ній взагалі нічого не видно. Але як пояснила касир щось там із серії "волога-грибок-пліснява".... коротше не парився і здав до обмінки
Але реально через Укргазбанк таких пригод ще не було... дичина якась із А-банком виходить
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4489
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 810 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 06 кві, 2024 14:19
Alex9, якщо не помиляюсь у вас є 15 хв. на відмову від операції. В разі відмови - можна зафіксувати скаргу через їх оператора і в парелалі ще дзвонити на гарячу лінію НБУ. До речі, яке місто?
-
andriy_z
-
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 05.03.14
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 16:46
Ferlakur написав:
Как быстро обычно моно отправляет сэп? 6 часов назад отправил — денег на получателе нет.
За других не скажу, но у меня небыстро (
От меня на меня - отправленные до обеда приезжают в другие банки ближе к вечеру (в 15-16-17 часов)
От меня на родственника - раньше было примерно так же. Но последние 2 месяца приезжали аж на следующий рабочий
день. Техподдержка Монобанка первый раз сказала: "Да, платёж, созданный 1 числа, мы отправили 3-го", а второй раз призналась, что "платёж попал на фин.мониторинг"
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 кві, 2024 16:31
А це тіко у мене гавніна з застосунком?
Постійно падає - крашиться. ПЛатіж за ІБАН зробити не можу - десь на середині ібана - краш. Перейти на старий дизайн не виходить - краш.
Тобто це все? аляулю?
Сьогодні вночі було оновлення. може індуси накосячили
-
daap
-
-
- Повідомлень: 219
- З нами з: 08.01.09
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 кві, 2024 17:44
Також не виходить повернутися на старий дизайн.
Варто чекати оновлення з виправленнями.
З.І. З'явилась нова версія. Повернення на старий дизайн працює.
-
SHURICK76
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 13.02.15
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 кві, 2024 20:28
SHURICK76 написав:
нова версія
а де ви її бачите? у мене плеймаркет не показує. може то на айфонах першою з'являється?
-
daap
-
-
- Повідомлень: 219
- З нами з: 08.01.09
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 кві, 2024 22:17
Андроїд.
Чекайте і з'явиться.
Або можете спробувати зупинити Плеймаркет, очистити його кеш та знову запустити і перевірити наявніть оновлення застосунків.
-
SHURICK76
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 13.02.15
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 кві, 2024 11:18
Напомните, плз, если оплачивать штраф ПДД кредитными деньгами, будет ли комиссия? и не будет ли вылета из грейса?
(в тарифах размыто написано, техподдержка попалась неадекватная, вообще полный бред гонит)
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 кві, 2024 12:30
Driver написав:
Напомните, плз, если оплачивать штраф ПДД кредитными деньгами
, будет ли комиссия? и не будет ли вылета из грейса?
(в тарифах размыто написано, техподдержка попалась неадекватная, вообще полный бред гонит)
В кінці 2023 року було без комісії. Перші прислали повідомлення, тицьнув кнопку і сплатив без комісії з кредитних.
в Моно всі операції в грейсі- без виключень, але буває комісія.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3471
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1097 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Driver
, Кащей
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|