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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 кві, 2024 01:23
Опа, тобто це систематично, а не точково - приніс до каси А-банку долари (1996) на карту моно, рахувальну машинку пройшли без проблем. далі кожну купюру в ультрафіолеті роздливлялися, і одну відбракували - візуально на ній нічого не видно, але кажуть що саме таку вони могли б взяти на інкассо, але в них немає такої послуги. А просто прийняти не можуть. Касир відправила кудись фото купюри, десь за 5+ хв відповіли "не приймати". Хоча на ній взагалі нічого не видно. Але як пояснила касир щось там із серії "волога-грибок-пліснява".... коротше не парився і здав до обмінки
Але реально через Укргазбанк таких пригод ще не було... дичина якась із А-банком виходить
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DmitryZP
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Додано: Суб 06 кві, 2024 14:19
Alex9, якщо не помиляюсь у вас є 15 хв. на відмову від операції. В разі відмови - можна зафіксувати скаргу через їх оператора і в парелалі ще дзвонити на гарячу лінію НБУ. До речі, яке місто?
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andriy_z
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Додано: Суб 06 кві, 2024 16:46
Ferlakur написав:
Как быстро обычно моно отправляет сэп? 6 часов назад отправил — денег на получателе нет.
За других не скажу, но у меня небыстро (
От меня на меня - отправленные до обеда приезжают в другие банки ближе к вечеру (в 15-16-17 часов)
От меня на родственника - раньше было примерно так же. Но последние 2 месяца приезжали аж на следующий рабочий
день. Техподдержка Монобанка первый раз сказала: "Да, платёж, созданный 1 числа, мы отправили 3-го", а второй раз призналась, что "платёж попал на фин.мониторинг"
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Driver
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Додано: Нед 07 кві, 2024 16:31
А це тіко у мене гавніна з застосунком?
Постійно падає - крашиться. ПЛатіж за ІБАН зробити не можу - десь на середині ібана - краш. Перейти на старий дизайн не виходить - краш.
Тобто це все? аляулю?
Сьогодні вночі було оновлення. може індуси накосячили
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daap
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:44
Також не виходить повернутися на старий дизайн.
Варто чекати оновлення з виправленнями.
З.І. З'явилась нова версія. Повернення на старий дизайн працює.
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SHURICK76
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Додано: Нед 07 кві, 2024 20:28
SHURICK76 написав:
нова версія
а де ви її бачите? у мене плеймаркет не показує. може то на айфонах першою з'являється?
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daap
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Додано: Нед 07 кві, 2024 22:17
Андроїд.
Чекайте і з'явиться.
Або можете спробувати зупинити Плеймаркет, очистити його кеш та знову запустити і перевірити наявніть оновлення застосунків.
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SHURICK76
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:18
Напомните, плз, если оплачивать штраф ПДД кредитными деньгами, будет ли комиссия? и не будет ли вылета из грейса?
(в тарифах размыто написано, техподдержка попалась неадекватная, вообще полный бред гонит)
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Driver
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Додано: Пон 08 кві, 2024 12:30
Driver написав:
Напомните, плз, если оплачивать штраф ПДД кредитными деньгами
, будет ли комиссия? и не будет ли вылета из грейса?
(в тарифах размыто написано, техподдержка попалась неадекватная, вообще полный бред гонит)
В кінці 2023 року було без комісії. Перші прислали повідомлення, тицьнув кнопку і сплатив без комісії з кредитних.
в Моно всі операції в грейсі- без виключень, але буває комісія.
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lel
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Додано: Сер 10 кві, 2024 12:40
поясніть як це працює? бо підтримка банку не змогла пояснити
оплачую покупку в Steam чек в гривні 499 грн наприклад
з карти знімає більше ніж 499
підтримка каже що це тому що торгова точка закордонна, іде подвійна конвертація
ок
роблю ту саму покупку але картою дівчини
списує рівно 499
підтримка не може пояснити чому з моїх картом завжди списується подвійна конвертація, а з карток іншого клієнта не списується...
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quadro_tony_da
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