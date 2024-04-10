Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 229230231232 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4 5 62 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 3% 2 2- Погане. Некомпетентне. 11% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 19 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 42% 26 Всього голосів : 62 Додано: Сер 10 кві, 2024 12:52 quadro_tony_da написав: поясніть як це працює? бо підтримка банку не змогла пояснити



оплачую покупку в Steam чек в гривні 499 грн наприклад

з карти знімає більше ніж 499

підтримка каже що це тому що торгова точка закордонна, іде подвійна конвертація

ок



роблю ту саму покупку але картою дівчини

списує рівно 499



підтримка не може пояснити чому з моїх картом завжди списується подвійна конвертація, а з карток іншого клієнта не списується... поясніть як це працює? бо підтримка банку не змогла пояснитиоплачую покупку в Steam чек в гривні 499 грн наприкладз карти знімає більше ніж 499підтримка каже що це тому що торгова точка закордонна, іде подвійна конвертаціяокроблю ту саму покупку але картою дівчинисписує рівно 499підтримка не може пояснити чому з моїх картом завжди списується подвійна конвертація, а з карток іншого клієнта не списується...

Мабуть у дівчини відключена ДіСіСі. В цьому випадку до 10..15уе покупка може бути таки оплачена, а на більшу суму просто прийде відмова на оплату...

Пошукайте у Властивостях картки (є у Моно і А-банку) цю фічу Мабуть у дівчини відключена ДіСіСі. В цьому випадку до 10..15уе покупка може бути таки оплачена, а на більшу суму просто прийде відмова на оплату...Пошукайте у Властивостях картки (є у Моно і А-банку) цю фічу Amethyst

Повідомлень: 5274 З нами з: 05.05.21 Подякував: 400 раз. Подякували: 1004 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 16:21 Re: monobank Amethyst написав: Мабуть у дівчини відключена ДіСіСі. В цьому випадку до 10..15уе покупка може бути таки оплачена, а на більшу суму просто прийде відмова на оплату... Мабуть у дівчини відключена ДіСіСі. В цьому випадку до 10..15уе покупка може бути таки оплачена, а на більшу суму просто прийде відмова на оплату...

Але це не пояснює різниці у сумах при успішному списанні. Але це не пояснює різниці у сумах при успішному списанні. ingtrans

Повідомлень: 3908 З нами з: 31.07.19 Подякував: 110 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 229230231232 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням ingtrans, korzviktor20, liliya_logical,

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Ferlakur wolt450 і 1 гістьМодератори: Ірина_, ShtormK, Модератор