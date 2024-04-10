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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
26
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:52

  quadro_tony_da написав:поясніть як це працює? бо підтримка банку не змогла пояснити

оплачую покупку в Steam чек в гривні 499 грн наприклад
з карти знімає більше ніж 499
підтримка каже що це тому що торгова точка закордонна, іде подвійна конвертація
ок

роблю ту саму покупку але картою дівчини
списує рівно 499

підтримка не може пояснити чому з моїх картом завжди списується подвійна конвертація, а з карток іншого клієнта не списується...

Мабуть у дівчини відключена ДіСіСі. В цьому випадку до 10..15уе покупка може бути таки оплачена, а на більшу суму просто прийде відмова на оплату...
Пошукайте у Властивостях картки (є у Моно і А-банку) цю фічу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:21

Re: monobank

  Amethyst написав:Мабуть у дівчини відключена ДіСіСі. В цьому випадку до 10..15уе покупка може бути таки оплачена, а на більшу суму просто прийде відмова на оплату...

Але це не пояснює різниці у сумах при успішному списанні.
ingtrans
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