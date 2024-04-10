quadro_tony_da написав:поясніть як це працює? бо підтримка банку не змогла пояснити
оплачую покупку в Steam чек в гривні 499 грн наприклад
з карти знімає більше ніж 499
підтримка каже що це тому що торгова точка закордонна, іде подвійна конвертація
ок
роблю ту саму покупку але картою дівчини
списує рівно 499
підтримка не може пояснити чому з моїх картом завжди списується подвійна конвертація, а з карток іншого клієнта не списується...
Мабуть у дівчини відключена ДіСіСі. В цьому випадку до 10..15уе покупка може бути таки оплачена, а на більшу суму просто прийде відмова на оплату...
Пошукайте у Властивостях картки (є у Моно і А-банку) цю фічу