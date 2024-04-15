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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 кві, 2024 12:52
quadro_tony_da написав:
поясніть як це працює? бо підтримка банку не змогла пояснити
оплачую покупку в Steam чек в гривні 499 грн наприклад
з карти знімає більше ніж 499
підтримка каже що це тому що торгова точка закордонна, іде подвійна конвертація
ок
роблю ту саму покупку але картою дівчини
списує рівно 499
підтримка не може пояснити чому з моїх картом завжди списується подвійна конвертація, а з карток іншого клієнта не списується...
Мабуть у дівчини відключена ДіСіСі. В цьому випадку до 10..15уе покупка може бути таки оплачена, а на більшу суму просто прийде відмова на оплату...
Пошукайте у Властивостях картки (є у Моно і А-банку) цю фічу
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Amethyst
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Додано: Сер 10 кві, 2024 16:21
Amethyst написав:
Мабуть у дівчини відключена ДіСіСі. В цьому випадку до 10..15уе покупка може бути таки оплачена, а на більшу суму просто прийде відмова на оплату...
Але це не пояснює різниці у сумах при успішному списанні.
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ingtrans
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Додано: Сер 10 кві, 2024 17:15
ingtrans написав: Amethyst написав:
Мабуть у дівчини відключена ДіСіСі. В цьому випадку до 10..15уе покупка може бути таки оплачена, а на більшу суму просто прийде відмова на оплату...
Але це не пояснює різниці у сумах при успішному списанні.
Ну там таки куручоная ариХмеТика
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Amethyst
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Додано: Пон 15 кві, 2024 10:32
Хто перейшов на нову версію з новим дизайном. Маєте проблеми з відображенням правильної суми залишку коштів? В мене залипає\зависає старе значення, після операцій не оновлюється. Переходжу на старий і там порядок!
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root
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Додано: Пон 15 кві, 2024 11:08
root написав:
Хто перейшов на нову версію з новим дизайном. Маєте проблеми з відображенням правильної суми залишку коштів? В мене залипає\зависає старе значення, після операцій не оновлюється. Переходжу на старий і там порядок!
В мене на АндрюХе-7 перестал запускаться после последнено обновления...
Попробовал память/кеш почистить, снести парочку приложений, но не помогло (
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Amethyst
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Додано: Пон 15 кві, 2024 11:11
Amethyst написав:
В мене на АндрюХе-7 перестал запускаться после последнено обновления...
Попробовал память/кеш почистить, снести парочку приложений, но не помогло (
Зрозуміло, будемо бомбити тоді в підтримку, нехай до розуму доводять
Чи бетатестерам по вухах дадуть.
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root
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Додано: Пон 15 кві, 2024 15:07
Amethyst написав: root написав:
Хто перейшов на нову версію з новим дизайном. Маєте проблеми з відображенням правильної суми залишку коштів? В мене залипає\зависає старе значення, після операцій не оновлюється. Переходжу на старий і там порядок!
В мене на АндрюХе-7 перестал запускаться после последнено обновления...
Попробовал память/кеш почистить, снести парочку приложений, но не помогло (
спробуйте андрюхе 5
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greenozon
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Додано: Пон 15 кві, 2024 16:00
greenozon написав:
спробуйте андрюхе 5
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klug
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Додано: Пон 15 кві, 2024 16:07
klug написав: greenozon написав:
спробуйте андрюхе 5
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ага Wotan застосунок буде працювати
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Додано: Пон 15 кві, 2024 17:49
Wotan RIP
навіть в тгчаті Універа його не радять
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greenozon
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