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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 18:00
greenozon написав:
Wotan RIP
навіть в тгчаті Універа його не радять
Андроїд 4.4 теж вже 10 років не радять
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