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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
26
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:00

  greenozon написав:Wotan RIP
навіть в тгчаті Універа його не радять

Андроїд 4.4 теж вже 10 років не радять
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:56

  klug написав:
  greenozon написав:спробуйте андрюхе 5 :mrgreen:

4.4.1 - топ за свої гроші.

не фига не топ, гуглкошелек не работает придется идти в АТБ за физической картой моно
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 20:19

Re: monobank

Якщо в мене є USD та EUR картки Моно і я вже сплатив EUR карткою еквівалент 100тис.гривень, то чи можу в цьому ж місяці сплатити USD карткою ще еквівалент 100тис.гривень? Чи ліміт НБУ в Моно на людину а не на картку?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 21:49

Два питання, підкажіть, хто в курсі
1. Тут можна відкрити дитячу картку в Євро? Застосунок пропонує одразу відсканувати свідоцтво, не пояснюючи деталей. При цьому, в дитини вже давно є гривнева картка.
2. Чому дитяча пропонується тільки до 14 років? Після 14 можна повноцінну вже відкривати, чи як?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 21:51

  foxluck написав:Якщо в мене є USD та EUR картки Моно і я вже сплатив EUR карткою еквівалент 100тис.гривень, то чи можу в цьому ж місяці сплатити USD карткою ще еквівалент 100тис.гривень? Чи ліміт НБУ в Моно на людину а не на картку?

Так це ж ліміт на платежі в валюті з гривневого рахунку. З валютних обмежень НБУ немає, здається (але у банка напевно є власні)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 22:02

  foxluck написав:Якщо в мене є USD та EUR картки Моно і я вже сплатив EUR карткою еквівалент 100тис.гривень, то чи можу в цьому ж місяці сплатити USD карткою ще еквівалент 100тис.гривень? Чи ліміт НБУ в Моно на людину а не на картку?


Ось що моно пише.
Використання коштів у валюті: "Покупки у торговій мережі в Україні і за кордоном, поповнення мобільного, платежі по Україні та комунальні платежі у застосунку: в межах доступного залишку коштів".

Тобто на покупку за валюту обмежень НБУ не має.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 15:27

  M-Audio написав:Два питання, підкажіть, хто в курсі
1. Тут можна відкрити дитячу картку в Євро? Застосунок пропонує одразу відсканувати свідоцтво, не пояснюючи деталей. При цьому, в дитини вже давно є гривнева картка.
2. Чому дитяча пропонується тільки до 14 років? Після 14 можна повноцінну вже відкривати, чи як?

1. ні.
2. в 14 років в дитини вже буде ID, а РНОКПП і поготів.
KVV
 
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