Андроїд 4.4 теж вже 10 років не радять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 18:00
Додано: Пон 15 кві, 2024 19:56
Додано: Вів 16 кві, 2024 20:19
Re: monobank
Якщо в мене є USD та EUR картки Моно і я вже сплатив EUR карткою еквівалент 100тис.гривень, то чи можу в цьому ж місяці сплатити USD карткою ще еквівалент 100тис.гривень? Чи ліміт НБУ в Моно на людину а не на картку?
Додано: Вів 16 кві, 2024 21:49
Два питання, підкажіть, хто в курсі
1. Тут можна відкрити дитячу картку в Євро? Застосунок пропонує одразу відсканувати свідоцтво, не пояснюючи деталей. При цьому, в дитини вже давно є гривнева картка.
2. Чому дитяча пропонується тільки до 14 років? Після 14 можна повноцінну вже відкривати, чи як?
Додано: Вів 16 кві, 2024 21:51
Так це ж ліміт на платежі в валюті з гривневого рахунку. З валютних обмежень НБУ немає, здається (але у банка напевно є власні)
Додано: Вів 16 кві, 2024 22:02
Ось що моно пише.
Використання коштів у валюті: "Покупки у торговій мережі в Україні і за кордоном, поповнення мобільного, платежі по Україні та комунальні платежі у застосунку: в межах доступного залишку коштів".
Тобто на покупку за валюту обмежень НБУ не має.
Додано: Пон 22 кві, 2024 15:27
1. ні.
2. в 14 років в дитини вже буде ID, а РНОКПП і поготів.
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