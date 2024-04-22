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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 18:00
greenozon написав:
Wotan RIP
навіть в тгчаті Універа його не радять
Андроїд 4.4 теж вже 10 років не радять
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Додано: Вів 16 кві, 2024 20:19
Якщо в мене є USD та EUR картки Моно і я вже сплатив EUR карткою еквівалент 100тис.гривень, то чи можу в цьому ж місяці сплатити USD карткою ще еквівалент 100тис.гривень? Чи ліміт НБУ в Моно на людину а не на картку?
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foxluck
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Додано: Вів 16 кві, 2024 21:49
Два питання, підкажіть, хто в курсі
1. Тут можна відкрити дитячу картку в Євро? Застосунок пропонує одразу відсканувати свідоцтво, не пояснюючи деталей. При цьому, в дитини вже давно є гривнева картка.
2. Чому дитяча пропонується тільки до 14 років? Після 14 можна повноцінну вже відкривати, чи як?
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Додано: Вів 16 кві, 2024 21:51
foxluck написав:
Якщо в мене є USD та EUR картки Моно і я вже сплатив EUR карткою еквівалент 100тис.гривень, то чи можу в цьому ж місяці сплатити USD карткою ще еквівалент 100тис.гривень? Чи ліміт НБУ в Моно на людину а не на картку?
Так це ж ліміт на платежі в валюті з гривневого рахунку. З валютних обмежень НБУ немає, здається (але у банка напевно є власні)
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Додано: Вів 16 кві, 2024 22:02
foxluck написав:
Якщо в мене є USD та EUR картки Моно і я вже сплатив EUR карткою еквівалент 100тис.гривень, то чи можу в цьому ж місяці сплатити USD карткою ще еквівалент 100тис.гривень? Чи ліміт НБУ в Моно на людину а не на картку?
Ось що моно пише.
Використання коштів у валюті: "Покупки у торговій мережі в Україні і за кордоном, поповнення мобільного, платежі по Україні та комунальні платежі у застосунку: в межах доступного залишку коштів".
Тобто на покупку за валюту обмежень НБУ не має.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 15:27
M-Audio написав:
Два питання, підкажіть, хто в курсі
1. Тут можна відкрити дитячу картку в Євро? Застосунок пропонує одразу відсканувати свідоцтво, не пояснюючи деталей. При цьому, в дитини вже давно є гривнева картка.
2. Чому дитяча пропонується тільки до 14 років? Після 14 можна повноцінну вже відкривати, чи як?
1. ні.
2. в 14 років в дитини вже буде ID, а РНОКПП і поготів.
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KVV
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:20
KVV написав:
2. в 14 років в дитини вже буде ID, а РНОКПП і поготів.
А чому саме ID? Наприклад, закордонний паспорт і РНОКПП можна оформити хоч із народження. Ну і в 14 ID не обов'язково буде, а тільки може бути, як і закордонний паспорт та РНОКПП.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:11
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:40
Дають оформити позики, споживчі кредити і кредитки?
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