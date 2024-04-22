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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
26
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:56

  2XL написав:
greenozon написав:а ще можна відповитись від печатки диявола (ІПН) і жити як БІЛА ЛЮДИНА
:!: :!: :!:
Дають оформити позики, споживчі кредити і кредитки?

Ну смотря кто но в принципе да. Вместо ИНН у тех кто отказался от него по каким-то причинам насколько я помню используется банальный нУмер паШпорта
WallNutPen
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 297 раз.
 
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22.04.2024 20:56
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