RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 231232233234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
26
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:56

  2XL написав:
greenozon написав:а ще можна відповитись від печатки диявола (ІПН) і жити як БІЛА ЛЮДИНА
:!: :!: :!:
Дають оформити позики, споживчі кредити і кредитки?

Ну смотря кто но в принципе да. Вместо ИНН у тех кто отказался от него по каким-то причинам насколько я помню используется банальный нУмер паШпорта
WallNutPen
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:54

  ingtrans написав:А чому саме ID? Наприклад, закордонний паспорт і РНОКПП можна оформити хоч із народження. Ну і в 14 ID не обов'язково буде, а тільки може бути, як і закордонний паспорт та РНОКПП.

по ID - для здачі НМТ зазвичай роблять ID бо ж дешевше (це якщо немає закордонного паспорту). варіанти що дитина не здає НМТ або взагалі не ходить в школу я б не розглядав в контексті отримання картки.

по РНОКПП - я ж так і написав, що він може бути отриманий раніше 14 років.
KVV
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 29.11.18
Подякував: 59 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 231232233234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.