Ну смотря кто но в принципе да. Вместо ИНН у тех кто отказался от него по каким-то причинам насколько я помню используется банальный нУмер паШпорта
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 кві, 2024 20:56
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:54
по ID - для здачі НМТ зазвичай роблять ID бо ж дешевше (це якщо немає закордонного паспорту). варіанти що дитина не здає НМТ або взагалі не ходить в школу я б не розглядав в контексті отримання картки.
по РНОКПП - я ж так і написав, що він може бути отриманий раніше 14 років.
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