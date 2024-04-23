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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 231232233234 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4 5 62 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 3% 2 2- Погане. Некомпетентне. 11% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 19 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 42% 26 Всього голосів : 62 Додано: Пон 22 кві, 2024 20:56 2XL написав: greenozon написав: а ще можна відповитись від печатки диявола (ІПН) і жити як БІЛА ЛЮДИНА

а ще можна відповитись від печатки диявола (ІПН) і жити як БІЛА ЛЮДИНА Дають оформити позики, споживчі кредити і кредитки? Дають оформити позики, споживчі кредити і кредитки?

Ну смотря кто но в принципе да. Вместо ИНН у тех кто отказался от него по каким-то причинам насколько я помню используется банальный нУмер паШпорта Ну смотря кто но в принципе да. Вместо ИНН у тех кто отказался от него по каким-то причинам насколько я помню используется банальный нУмер паШпорта WallNutPen Повідомлень: 1105 З нами з: 08.06.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 12:54 ingtrans написав: А чому саме ID? Наприклад, закордонний паспорт і РНОКПП можна оформити хоч із народження. Ну і в 14 ID не обов'язково буде, а тільки може бути, як і закордонний паспорт та РНОКПП. А чому саме ID? Наприклад, закордонний паспорт і РНОКПП можна оформити хоч із народження. Ну і в 14 ID не обов'язково буде, а тільки може бути, як і закордонний паспорт та РНОКПП.

по ID - для здачі НМТ зазвичай роблять ID бо ж дешевше (це якщо немає закордонного паспорту). варіанти що дитина не здає НМТ або взагалі не ходить в школу я б не розглядав в контексті отримання картки.



по РНОКПП - я ж так і написав, що він може бути отриманий раніше 14 років. по ID - для здачі НМТ зазвичай роблять ID бо ж дешевше (це якщо немає закордонного паспорту). варіанти що дитина не здає НМТ або взагалі не ходить в школу я б не розглядав в контексті отримання картки.по РНОКПП - я ж так і написав, що він може бути отриманий раніше 14 років. KVV Повідомлень: 1285 З нами з: 29.11.18 Подякував: 59 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 18:45 ingtrans написав: KVV написав: 2. в 14 років в дитини вже буде ID, а РНОКПП і поготів. 2. в 14 років в дитини вже буде ID, а РНОКПП і поготів.

А чому саме ID? Наприклад, закордонний паспорт і РНОКПП можна оформити хоч із народження. Ну і в 14 ID не обов'язково буде, а тільки може бути, як і закордонний паспорт та РНОКПП. А чому саме ID? Наприклад, закордонний паспорт і РНОКПП можна оформити хоч із народження. Ну і в 14 ID не обов'язково буде, а тільки може бути, як і закордонний паспорт та РНОКПП.

Я тут бачу питання не в тому, які документи є або немає в дитини, а в тому, що дитина, взагалі-то, має обмежену дієздатність. А хто буде відповідати, якщо вона перекаже кошти зі свого рахунку якимось шахраям? Або на якісь протизаконні цілі? А як дитини повинна пояснювати фінмоніторингу, звідки в неї кошти? А якщо банк рахунок із коштами заблокує, хто повинен вирішувати проблему - дитина чи батьки? Можливо на рівні банковської системи це все якось вирішено, але щось у мене впевненість, що все залишено "на авось", у сподіванні, що нічого подібного ніколи не станеться. Я тут бачу питання не в тому, які документи є або немає в дитини, а в тому, що дитина, взагалі-то, має обмежену дієздатність. А хто буде відповідати, якщо вона перекаже кошти зі свого рахунку якимось шахраям? Або на якісь протизаконні цілі? А як дитини повинна пояснювати фінмоніторингу, звідки в неї кошти? А якщо банк рахунок із коштами заблокує, хто повинен вирішувати проблему - дитина чи батьки? Можливо на рівні банковської системи це все якось вирішено, але щось у мене впевненість, що все залишено "на авось", у сподіванні, що нічого подібного ніколи не станеться. M-Audio Повідомлень: 2886 З нами з: 23.03.11 Подякував: 563 раз. Подякували: 400 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 19:03

прийшов час перевипуку картки

а в мене багато шаблонів прив'язані на картку Моні

ну і вирішив зберегти той номер при перевипуску

100 грн за це Моня захотів

ото 2 тижня я думав, сьогодні здався і таки заплатив цим баригам... 100 грн за старий номерок -- бізнес йопрст!! тут Моня развів на бабки за перевипуск ))прийшов час перевипуку карткиа в мене багато шаблонів прив'язані на картку Моніну і вирішив зберегти той номер при перевипуску100 грн за це Моня захотівото 2 тижня я думав, сьогодні здався і таки заплатив цим баригам... 100 грн за старий номерок -- бізнес йопрст!! Amethyst

Повідомлень: 5318 З нами з: 05.05.21 Подякував: 403 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль 1 1 9 ВідповістиЦитата #<1 ... 231232233234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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