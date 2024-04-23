Ну смотря кто но в принципе да. Вместо ИНН у тех кто отказался от него по каким-то причинам насколько я помню используется банальный нУмер паШпорта
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:56
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:54
по ID - для здачі НМТ зазвичай роблять ID бо ж дешевше (це якщо немає закордонного паспорту). варіанти що дитина не здає НМТ або взагалі не ходить в школу я б не розглядав в контексті отримання картки.
по РНОКПП - я ж так і написав, що він може бути отриманий раніше 14 років.
Додано: Вів 23 кві, 2024 18:45
Я тут бачу питання не в тому, які документи є або немає в дитини, а в тому, що дитина, взагалі-то, має обмежену дієздатність. А хто буде відповідати, якщо вона перекаже кошти зі свого рахунку якимось шахраям? Або на якісь протизаконні цілі? А як дитини повинна пояснювати фінмоніторингу, звідки в неї кошти? А якщо банк рахунок із коштами заблокує, хто повинен вирішувати проблему - дитина чи батьки? Можливо на рівні банковської системи це все якось вирішено, але щось у мене впевненість, що все залишено "на авось", у сподіванні, що нічого подібного ніколи не станеться.
Додано: Вів 23 кві, 2024 19:03
тут Моня развів на бабки за перевипуск ))
прийшов час перевипуку картки
а в мене багато шаблонів прив'язані на картку Моні
ну і вирішив зберегти той номер при перевипуску
100 грн за це Моня захотів
ото 2 тижня я думав, сьогодні здався і таки заплатив цим баригам... 100 грн за старий номерок -- бізнес йопрст!!
Додано: Вів 23 кві, 2024 22:39
Аналогічно. Зручно старий номер залишити, проте з мастерпасом виникли проблеми. Досі не можу додати ту картку назад.
Ну ще й нагороду дали.
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