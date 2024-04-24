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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
26
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:56

  2XL написав:
greenozon написав:а ще можна відповитись від печатки диявола (ІПН) і жити як БІЛА ЛЮДИНА
:!: :!: :!:
Дають оформити позики, споживчі кредити і кредитки?

Ну смотря кто но в принципе да. Вместо ИНН у тех кто отказался от него по каким-то причинам насколько я помню используется банальный нУмер паШпорта
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:54

  ingtrans написав:А чому саме ID? Наприклад, закордонний паспорт і РНОКПП можна оформити хоч із народження. Ну і в 14 ID не обов'язково буде, а тільки може бути, як і закордонний паспорт та РНОКПП.

по ID - для здачі НМТ зазвичай роблять ID бо ж дешевше (це якщо немає закордонного паспорту). варіанти що дитина не здає НМТ або взагалі не ходить в школу я б не розглядав в контексті отримання картки.

по РНОКПП - я ж так і написав, що він може бути отриманий раніше 14 років.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:45

  ingtrans написав:
  KVV написав:2. в 14 років в дитини вже буде ID, а РНОКПП і поготів.

А чому саме ID? Наприклад, закордонний паспорт і РНОКПП можна оформити хоч із народження. Ну і в 14 ID не обов'язково буде, а тільки може бути, як і закордонний паспорт та РНОКПП.

Я тут бачу питання не в тому, які документи є або немає в дитини, а в тому, що дитина, взагалі-то, має обмежену дієздатність. А хто буде відповідати, якщо вона перекаже кошти зі свого рахунку якимось шахраям? Або на якісь протизаконні цілі? А як дитини повинна пояснювати фінмоніторингу, звідки в неї кошти? А якщо банк рахунок із коштами заблокує, хто повинен вирішувати проблему - дитина чи батьки? Можливо на рівні банковської системи це все якось вирішено, але щось у мене впевненість, що все залишено "на авось", у сподіванні, що нічого подібного ніколи не станеться.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:03

тут Моня развів на бабки за перевипуск ))
прийшов час перевипуку картки
а в мене багато шаблонів прив'язані на картку Моні
ну і вирішив зберегти той номер при перевипуску
100 грн за це Моня захотів
ото 2 тижня я думав, сьогодні здався і таки заплатив цим баригам... 100 грн за старий номерок -- бізнес йопрст!! 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:20

Amethyst
Це старість. Імпрінтер у шоці.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:39

  Amethyst написав:тут Моня развів на бабки за перевипуск ))
прийшов час перевипуку картки
а в мене багато шаблонів прив'язані на картку Моні
ну і вирішив зберегти той номер при перевипуску
100 грн за це Моня захотів
ото 2 тижня я думав, сьогодні здався і таки заплатив цим баригам... 100 грн за старий номерок -- бізнес йопрст!! 8) :lol:

Аналогічно. Зручно старий номер залишити, проте з мастерпасом виникли проблеми. Досі не можу додати ту картку назад.
Ну ще й нагороду дали.
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:33

  klug написав:Amethyst
Це старість. Імпрінтер у шоці.

да, подвёл я Импри: шара не катит :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 07:07

  Amethyst написав:
  klug написав:Amethyst
Це старість. Імпрінтер у шоці.

да, подвёл я Импри: шара не катит :(

В квітні закінчення строку мастера , вирішив змінити як номер так і платіжну систему.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:12

Номер з ноліками в середині і цифрами в кінці безумовно вартує 100грн.
WachtAmRhein
 
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