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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 кві, 2024 20:56
2XL написав:
Дають оформити позики, споживчі кредити і кредитки?
Ну смотря кто но в принципе да. Вместо ИНН у тех кто отказался от него по каким-то причинам насколько я помню используется банальный нУмер паШпорта
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:54
ingtrans написав:
А чому саме ID? Наприклад, закордонний паспорт і РНОКПП можна оформити хоч із народження. Ну і в 14 ID не обов'язково буде, а тільки може бути, як і закордонний паспорт та РНОКПП.
по ID - для здачі НМТ зазвичай роблять ID бо ж дешевше (це якщо немає закордонного паспорту). варіанти що дитина не здає НМТ або взагалі не ходить в школу я б не розглядав в контексті отримання картки.
по РНОКПП - я ж так і написав, що він може бути отриманий раніше 14 років.
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KVV
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:45
ingtrans написав: KVV написав:
2. в 14 років в дитини вже буде ID, а РНОКПП і поготів.
А чому саме ID? Наприклад, закордонний паспорт і РНОКПП можна оформити хоч із народження. Ну і в 14 ID не обов'язково буде, а тільки може бути, як і закордонний паспорт та РНОКПП.
Я тут бачу питання не в тому, які документи є або немає в дитини, а в тому, що дитина, взагалі-то, має обмежену дієздатність. А хто буде відповідати, якщо вона перекаже кошти зі свого рахунку якимось шахраям? Або на якісь протизаконні цілі? А як дитини повинна пояснювати фінмоніторингу, звідки в неї кошти? А якщо банк рахунок із коштами заблокує, хто повинен вирішувати проблему - дитина чи батьки? Можливо на рівні банковської системи це все якось вирішено, але щось у мене впевненість, що все залишено "на авось", у сподіванні, що нічого подібного ніколи не станеться.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 19:03
тут Моня развів на бабки за перевипуск ))
прийшов час перевипуку картки
а в мене багато шаблонів прив'язані на картку Моні
ну і вирішив зберегти той номер при перевипуску
100 грн за це Моня захотів
ото 2 тижня я думав, сьогодні здався і таки заплатив цим баригам... 100 грн за старий номерок -- бізнес йопрст!!
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Додано: Вів 23 кві, 2024 22:20
Amethyst
Це старість. Імпрінтер у шоці.
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klug
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Додано: Вів 23 кві, 2024 22:39
Amethyst написав:
тут Моня развів на бабки за перевипуск ))
прийшов час перевипуку картки
а в мене багато шаблонів прив'язані на картку Моні
ну і вирішив зберегти той номер при перевипуску
100 грн за це Моня захотів
ото 2 тижня я думав, сьогодні здався і таки заплатив цим баригам... 100 грн за старий номерок -- бізнес йопрст!!
Аналогічно. Зручно старий номер залишити, проте з мастерпасом виникли проблеми. Досі не можу додати ту картку назад.
Ну ще й нагороду дали.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 23:33
klug написав:Amethyst
Це старість. Імпрінтер у шоці.
да, подвёл я Импри: шара не катит
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Додано: Сер 24 кві, 2024 07:07
Amethyst написав: klug написав:Amethyst
Це старість. Імпрінтер у шоці.
да, подвёл я Импри: шара не катит
В квітні закінчення строку мастера , вирішив змінити як номер так і платіжну систему.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 10:12
Номер з ноліками в середині і цифрами в кінці безумовно вартує 100грн.
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