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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 10:28
Коллеги, у кого-то был опыт - сработает ли кешбек от партнёра при покупке оплатой частями?
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arkavs
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Додано: Сер 01 тра, 2024 10:35
arkavs написав:
Коллеги, у кого-то был опыт - сработает ли кешбек от партнёра при покупке оплатой частями?
Не сработает
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ramzes4
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