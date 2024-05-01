RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 233234235236>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
3%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
26
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:28

Кешбек+ОЧ

Коллеги, у кого-то был опыт - сработает ли кешбек от партнёра при покупке оплатой частями?
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 518
З нами з: 11.06.15
Подякував: 852 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:35

  arkavs написав:Коллеги, у кого-то был опыт - сработает ли кешбек от партнёра при покупке оплатой частями?

Не сработает
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2336 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:20

А були сьогодні виплати ОВДП на єПідримку?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5336
З нами з: 05.05.21
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1023 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:53

  Amethyst написав:А були сьогодні виплати ОВДП на єПідримку?

Щойно Сенс виплатив
Ferlakur
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 14.10.08
Подякував: 297 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:56

не всім
v57
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 14.03.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:02

от гадьониші
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5336
З нами з: 05.05.21
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1023 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:53

Re: monobank

Amethyst написав:А були сьогодні виплати ОВДП на єПідримку?
Так , с іку

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 424
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:37

Так, і Сенс теж одуплився.
Oberon
 
Повідомлень: 309
З нами з: 15.09.20
Подякував: 121 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:14

а на єпідтримку Sport- нет
мож миграция мешает
v57
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 14.03.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:33

  v57 написав:а на єпідтримку Sport- нет
мож миграция мешает

В березні на є-підтримку спорта погашення овдп нормально зайшло?
Boundless
 
Повідомлень: 2204
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 233234235236>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2351)
01.05.2024 21:22
Ринок ОВДП (6129)
01.05.2024 20:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.