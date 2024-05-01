|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 10:28
Коллеги, у кого-то был опыт - сработает ли кешбек от партнёра при покупке оплатой частями?
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 518
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 852 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 10:35
arkavs написав:
Коллеги, у кого-то был опыт - сработает ли кешбек от партнёра при покупке оплатой частями?
Не сработает
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 1080
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2336 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 01 тра, 2024 17:20
А були сьогодні виплати ОВДП на єПідримку?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5336
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 1023 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Сер 01 тра, 2024 17:53
Amethyst написав:
А були сьогодні виплати ОВДП на єПідримку?
Щойно Сенс виплатив
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4572
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 17:56
не всім
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3177
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 18:02
от гадьониші
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5336
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 1023 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Сер 01 тра, 2024 18:53
Amethyst написав:А були сьогодні виплати ОВДП на єПідримку?
Так , с іку
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 424
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 19:37
Так, і Сенс теж одуплився.
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 309
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 20:14
а на єпідтримку Sport- нет
мож миграция мешает
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3177
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 20:33
v57 написав:
а на єпідтримку Sport- нет
мож миграция мешает
В березні на є-підтримку спорта погашення овдп нормально зайшло?
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2204
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|