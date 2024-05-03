На тас є-підтримка також немає виплати по овдп
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 21:22
Додано: Сер 01 тра, 2024 21:42
Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:48
📰 Новини
▫️З 3 травня вводиться комісія за перекази власних коштів з карток «monobank» на рахунки небанківських компаній з використанням реквізитів IBAN через Систему електронних платежів НБУ. Розмір комісії складає 0.9%, як і при переказі з картки на картку (Р2Р) небанківської організації. Чинна редакція тарифів доступна за посиланням ↗️💡Наразі єдиною небанківською організацією, яка відкриває рахунки та емітує картки, є «NovaPay».
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|