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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 21:22
v57 написав:
а на єпідтримку Sport- нет
мож миграция мешает
На тас є-підтримка також немає виплати по овдп
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sens
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:42
sens написав: v57 написав:
а на єпідтримку Sport- нет
мож миграция мешает
На тас є-підтримка також немає виплати по овдп
Для фулл хауса поки не вистачає ізіной єпідтримки
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Boundless
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:48
📰 Новини
▫️З 3 травня вводиться комісія за перекази власних коштів з карток «monobank» на рахунки небанківських компаній з використанням реквізитів IBAN через Систему електронних платежів НБУ. Розмір комісії складає 0.9%, як і при переказі з картки на картку (Р2Р) небанківської організації. Чинна редакція тарифів доступна за посиланням ↗️💡Наразі єдиною небанківською організацією, яка відкриває рахунки та емітує картки, є «NovaPay».
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sens
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Додано: Суб 04 тра, 2024 11:12
Тепер навіть якщо тягнути новопеєм з monobank, то включається комісія 0,9%
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2XL
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Додано: Суб 04 тра, 2024 12:10
2XL написав:
Тепер навіть якщо тягнути новопеєм з monobank, то включається комісія 0,9%
Не безкоштовно, шукайте інші шляхи
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sens
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:27
Горох на словах поддерживает Новую Почту, а на деле как крысюк поступает.
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Фантом
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Додано: Нед 05 тра, 2024 12:36
Фантом написав:
Горох на словах поддерживает Новую Почту, а на деле как крысюк поступает.
Це тільки початок. Поступово запровадять комісії і на купівлю, не тільки на перекази. Моно нагадує Укртелеком, що також обкладав шаленими комісями дзвінки на нових операторів стільникового звʼязку.
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wig
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